История отношений США и КНДР. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 июня 2018 года на острове Сентос в Сингапуре состоится встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Это будет первая встреча лидеров США и КНДР. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории отношений двух стран.

Образование корейских государств

В конце Второй мировой войны Корейский полуостров, с 1910 года находившийся во владении Японии, был разделен на зоны влияния США и СССР. Территория к югу от 38-й параллели перешла под контроль США, 15 августа 1948 года там была образована Республика Корея (РК). В северной части полуострова, подконтрольной СССР, в сентябре 1948 года было сформировано просоветское коммунистическое правительство и образована Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР). США признают законным государством только Республику Корею и не имеют дипломатических отношений с КНДР, их интересы там представляет Швеция. Вашингтон не использует официальное название КНДР, именуя страну Северной Кореей.

Корейская война

Во время Корейской войны 1950-1953 годов США поддерживали Южную Корею. Американские военные участвовали в боевых действиях в составе войск ООН, объединявших контингенты 17 стран общей численностью около 1 млн человек (2/3 из них - американцы) и действовавших с санкции СБ ООН (резолюция 84 была принята в отсутствии представителя СССР). Военные действия закончились 27 июля 1953 года заключением соглашения о перемирии (подписали КНДР и коалиция стран ООН во главе с США), мирный договор между участниками конфликта подписан не был, и формально КНДР остается в состоянии войны с США.

Напряженность в связи с развитием ядерной программы КНДР (1950-е - 2000-е годы)

После окончания войны США оставили на территории РК часть войск (в н. в. - 28,5 тыс.), а в 1958 году в нарушение соглашения 1953 года разместили на южнокорейской территории ядерное оружие (выведено в 1991 году). В этот период северокорейское руководство приняло решение развивать собственную атомную инфраструктуру.

В 1986 году американские спутники обнаружили на территории КНДР ядерный реактор, не учтенный МАГАТЭ (КНДР вступила в МАГАТЭ в 1974 году), а в начале 1990-х годов США поставили под сомнение утверждение Пхеньяна о мирном характере его ядерной программы. Началось противостояние КНДР и МАГАТЭ. Попытки Вашингтона оказать давление на Пхеньян усугубили кризис.

Его удалось урегулировать только в октябре 1994 года, когда в Женеве было подписано рамочное американо-северокорейское соглашение. По этому документу КНДР фактически остановила развитие своей ядерной программы, в обмен администрация президента Билла Клинтона (1993-2001) обещала построить в КНДР два легководных реактора, а до их ввода в действие поставлять в страну мазут. Для реализации этого соглашения была создана Организация содействия развитию энергетики Кореи (КЕДО), участниками которой стали США, Южная Корея, Япония и Евросоюз.

В 2001 году президент Джордж Буш - младший (2001-2009) подверг критике политику предыдущей администрации по отношению к КНДР. Он назвал эту страну составной частью "оси зла" наряду с Ираном и Ираком, чем вызвал откат в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном. В Обзорном докладе по ядерной политике США в 2002 году КНДР была выделена в качестве одной из целей превентивного ядерного удара. В том же году, обвинив Пхеньян в обогащении урана в военных целях, США прекратили поставки топлива в КНДР и добились замораживания программы КЕДО. Итогом нового витка противостояния США и КНДР стал выход Пхеньяна в 2003 году из МАГАТЭ и ДНЯО (КНДР присоединилась к нему 1985 году). Тогда же Вашингтон стал участником шестисторонних переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова (КНДР, Южная Корея, США, Япония, Китай и Россия). Его требование к Пхеньяну согласиться с "жестким режимом проверок" ядерных объектов и отказ от компромиссного решения привели к выходу КНДР из переговорного процесса в 2009 году.

В 2011 году президент Барак Обама (2009-2017) предпринял попытку возобновить шестисторонние переговоры, но уже в 2013 году заявил, что в случае агрессии Северной Кореи США, при необходимости, готовы применить не только обычное, но и ядерное оружие. В том же году КНДР законодательно зафиксировала формулировку: "Ядерное оружие КНДР является справедливым оборонительным средством, поскольку его получение было вынужденной мерой в связи с необходимостью ответа на постоянный рост враждебности политики США и угрозами ядерного характера". В 2016 году Барак Обама отклонил предложения КНДР о моратории на ядерные испытания в обмен на приостановку ежегодных совместных учений США и Южной Кореи.

Кризис 2017 года

В 2017 году произошло резкое обострение ситуации на Корейском полуострове. Северная Корея провела ряд пробных запусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР), в связи с чем президент США Дональд Трамп (вступил в должность в январе 2017 года) развернул кампанию с обвинениями в адрес КНДР и ее лидера Ким Чен Ына (с 2011 года). Словесные выпады президент подкрепил отправкой в апреле 2017 года к берегам КНДР эскадры во главе с авианосцем Carl Vinson. КНДР продолжила испытательные ракетные пуски, на что 8 августа американский президент пригрозил ответить ей "огнем и яростью, каких мир еще не видел". На следующий день северокорейцы объявили о планах нападения на базы США на Гуаме. Очередной виток напряженности спровоцировали проведенные КНДР испытание компактного водородного заряда (в сентябре 2017 года), который может быть установлен на межконтинентальную баллистическую ракету, и запуск МБР "Хвасон-15" (в ноябре), способной достичь континентальной части США. Развитие конфликта привело к повторному внесению КНДР в список стран - спонсоров терроризма (впервые Вашингтон поместил Северную Корею в этот перечень в 1988 году после взрыва южнокорейского авиалайнера в 1987 году; исключил в 2008 году) и ужесточению санкций.

Санкции

Режим американских санкции в отношении КНДР в той или иной степени действует уже почти 70 лет. Впервые они были введены в 1950 году, когда Вашингтон ввел в отношении этой страны почти полное экономическое эмбарго, а в 1951 году отказал ей в статусе наибольшего благоприятствования в торговле. Впоследствии торговые санкции были смягчены, но при этом были введены другие ограничения. Так, в 1988 году был запрещен экспорт и реэкспорт в КНДР товаров и технологий двойного назначения, произведенных в США. В 1992 году введены санкции против северокорейских компаний за деятельность, связанную с ракетной программой. С 2006 года применяются меры в отношении зарубежных компаний, сотрудничающих с КНДР в военной области. С 2016 года действуют меры против северокорейских лиц и организаций, причастных к разработке ядерного оружия, торговле оружием, нарушениям прав человека. Гражданам и компаниям США запрещено иметь деловые связи с фигурантами черных списков, их собственность и счета в США замораживаются. В 2017 году правительство США запретило американцам посещать КНДР. В январе 2018 года вступил в силу Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций, который закрепил принятые ранее ограничительные меры в отношении Северной Кореи.

Шаги к нормализации отношений (2018)

В начале 2018 года Ким Чен Ын начал кампанию по нормализации отношений с Республикой Корея, в апреле - мае состоялось два межкорейских саммита. Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин выступил с инициативой проведения встречи на высшем уровне между США и Северной Кореей. В мае для обсуждения деталей предстоящего саммита в Пхеньян приезжал госсекретарь США Майк Помпео.

12 июня Дональд Трамп и Ким Чен Ын, как ожидается, обсудят перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. Из заявлений, предваряющих встречу, следует, что КНДР предлагает поэтапный процесс с предварительным снятием санкций и оказанием экономической помощи, а США настаивают на полном и необратимом закрытии ядерной программы КНДР. Ранее президент США допустил, что по итогам саммита может быть подписан документ, окончательно завершающий Корейскую войну.