Биография Станислава Говорухина

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 июня 2018 года народный артист РФ, кинорежиссер Станислав Говорухин скончался в возрасте 82 лет в санатории "Барвиха" (Московская область).

Станислав Сергеевич Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники (ныне - Пермский край). Его воспитывала мать, Прасковья Афанасьевна Глазкова, портниха. Отец - Говорухин Сергей Георгиевич, донской казак - был репрессирован и погиб, предположительно, в 1938 году.

В 1958 году окончил геологический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина (ныне Казанский (Приволжский) федеральный университет), в 1966 году - режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК; ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова).

После окончания университета два года проработал на Казанской студии телевидения, затем уехал в Москву, где поступил во ВГИК, в мастерскую Якова Сегеля. После окончания вуза начал работать на Одесской киностудии, где вместе с однокурсником Борисом Дуровым снял свой первый фильм "Вертикаль" (1967), в котором одну из ролей исполнил Владимир Высоцкий и прозвучали его песни.

На Одесской киностудии режиссер снял еще несколько картин, в том числе "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо" (1972), "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" (1981), "В поисках капитана Гранта" (1985), "Десять негритят" (1987) и др.

В 1979 году на экраны вышла картина "Пираты XX века", режиссером которой был Борис Дуров, а Говорухин выступил как автор сценария. Фильм, главные роли в котором исполнили Николай Еременко - младший, Петр Вельяминов, Талгат Нигматулин, критики назвали первым советским боевиком, в 1980 году картина стала лидером отечественного проката (около 90 млн зрителей).

Настоящую славу Говорухину принес вышедший в ноябре 1979 году многосерийный телефильм "Место встречи изменить нельзя" по роману братьев Вайнеров "Эра милосердия", одну из главных ролей в котором сыграл Владимир Высоцкий (Государственная премия СССР, посмертно, 1987 год).

Возглавлял Одесское отделение Союза кинематографистов СССР. В 1987 году был президентом кинофестиваля "Одесская альтернатива", который в 1988 году по инициативе Говорухина был преобразован в первый международный фестиваль жанрового кино "Золотой Дюк".

По словам самого режиссера, с началом перестройки в 1985 году он перестал "активно работать в кино и включился в политику". Говорухин выступал с публицистическими статьями в "Литературной газете" и "Советской культуре". В 1987 году перешел на киностудию "Мосфильм", где в 1990 году снял документальный фильм "Так жить нельзя", удостоенный кинопремии "Ника". Картина стала началом публицистической кинотрилогии о России: в 1992 году вышла вторая часть "Россия, которую мы потеряли", спустя еще год - "Великая криминальная революция" (первый приз кинофестиваля "Золотой витязь-94", разделив с фильмом "Свобода, Санчо" болгарского режиссера Николая Йотова). В 1992 гроду вышел фильм-интервью с Александром Солженицыным.

С декабря 1991 года являлся членом Конфедерации союза кинематографистов. В октябре 1993 года вышел из состава Союза кинематографистов России.

С 1993 года по 2018 год являлся депутатом Госдумы.

12 декабря 1993 года был избран депутатом Госдумы I созыва от Демократической партии России (ДПР; членом партии не являлся). С апреля 1995 года возглавлял фракцию ДПР, сменил на этом посту Сергея Глазьева. Руководил думской комиссией по расследованию обстоятельств чеченского конфликта.

В 1995 году баллотировался в Госдуму II созыва в составе избирательного "Блока Станислава Говорухина" (вместе с ним в первую тройку вошли Олег Румянцев и Виктор Аксючиц). На выборах 17 декабря 1995 года блок набрал лишь 0,99% голосов и в парламент не прошел. Станислав Говорухин был избран депутатом Госдумы по одномандатному округу. Стал сопредседателем депутатской группы "Народовластие", возглавлял комитет по культуре.

С 19 декабря 1999 года - депутат Госдумы III созыва, был избран от блока "Отечество - вся Россия". Вошел в одноименную фракцию (впоследствии - "Отечество - Единая Россия"), был заместителем председателя комитета по культуре и туризму.

Баллотировался на пост президента РФ на досрочных выборах главы государства 26 марта 2000 году. Получил 0,44% голосов избирателей (8-е место среди 11 кандидатов; президентом РФ избран Владимир Путин, 52,94%).

В декабре 2005 года одержал победу на довыборах в Госдуму IV созыва по Университетскому округу Москвы. Был членом фракции "Единая Россия", входил в комитет ГД по культуре.

2 декабря 2007 года избран депутатом Госдумы V созыва по московскому региональному списку "Единой России". Член одноименной фракции и думского комитета по информационной политике.

В декабре 2011 году возглавил избирательный штаб Владимира Путина на выборах президента РФ 4 марта 2012 года.

4 декабря 2011 года вновь был избран в Госдуму VI созыва по региональному списку Ставропольского края от "Единой России". Вошел в состав президиума фракции "Единой России". 21 декабря 2011 году возглавил комитет по культуре.

18 сентября 2016 года избран депутатом Госдумы РФ VII созыва от партии "Единая Россия" (был вторым номером после мэра Москвы Сергея Собянина в столичной региональной группе №35). Вновь возглавил думский комитет по культуре (с 5 октября 2016 года).

Будучи депутатом парламента продолжает режиссерскую деятельность. В 1998 году снял картину "Ворошиловский стрелок", главную роль в которой исполнил Михаил Ульянов (премия "Ника" за лучшую мужскую роль). В начале 2000-х создал при "Мосфильме" киностудию "Вертикаль". Впоследствии стал режиссером фильмов "Благословите женщину" (2003), "Не хлебом единым" (2005), "Артистка" (2007), "Пассажирка" (2009), "В стиле Jazz" (2010), "Weekend" (2013), "Конец прекрасной эпохи" (2015).

Как актер дебютировал в ленте "Возвращение Баттерфляй" Олега Фиалко (1982), затем играл в фильмах "Асса" Сергея Соловьева (1988), "Сукины дети" Леонида Филатова (1991), "Анкор, еще Анкор" Петра Тодоровского (1992), "9 рота" Федора Бондарчука (2005) и др.

Являлся сопредседателем Центрального штаба ОНФ.

Народный артист Российской Федерации (2006). Имеет Почетную грамоту правительства РФ (2016).

Лауреат премии правительства РФ 2017 года в области культуры (за создание художественного фильма "Конец прекрасной эпохи").

Заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1986).

Лауреат премии "Золотой орел" в номинации "Лучшая режиссерская работа" за фильм "Конец прекрасной эпохи" (2016), обладатель почетного "Золотого орла" "За вклад в отечественный кинематограф" (2015).

Почетный член Российской академии художеств. Почетный гражданин города Железноводска.

Автор сценариев ("Русский бунт", "В июне 41-го" и др.) и книг ("Страна воров. На дороге в светлое будущее", "Черная кошка" и др.).

Был дважды женат. Первая супруга - актриса, заслуженный деятель искусств РФ, педагог Казанского театрального училища Юнона Ильинична Карева. Сын от первого брака - Сергей (1961-2011), писатель, кинорежиссер, возглавлял независимую киностудию "Гандвик". Вторая жена (брак с 1976 года) - Галина Борисовна Говорухина, работала монтажером Одесской киностудии.

Жизни и творчеству режиссера посвящены книга Сергея Соловьева "Те, с которыми я… Станислав Говорухин" (2017) и документальный фильм "Черная кошка Станислава Говорухина" (2016, режиссер Николай Викторов), а также цикл телепрограмм "Монолог в четырех частях. Станислав Говорухин".