Сборная России по футболу. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 июня 2018 г. в Москве стартует 21-й чемпионат мира по футболу. В первом матче турнира на московском стадионе "Лужники" встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

Сборная России по футболу - основная мужская национальная команда страны. Она представляет РФ на чемпионатах Европы, мира и других международных соревнованиях. Руководящей организацией является Российский футбольный союз (РФС).

Российский футбольный союз

Учредительная конференция РФС состоялась 8 февраля 1992 г., первым президентом стал Вячеслав Колосков. В 2005-2009 гг. организацией руководил Виталий Мутко, в 2010-2012 гг. - Сергей Фурсенко, в 2012-2015 гг. - Николай Толстых. После отставки Николая Толстых с 31 мая 2015 г. исполняющим обязанности президента был Никита Симонян. 2 сентября 2015 г. на пост президента РФС снова был избран Виталий Мутко. С 25 декабря 2017 г. временно исполняющим обязанности главы Российского футбольного союза является Александр Алаев.

История формирования сборной, первый матч

В 1990-1991 гг. сборная СССР успешно прошла отборочный турнир на чемпионат Европы по футболу 1992 г. Ее последний матч в рамках отбора состоялся 13 ноября 1991 г.: советские футболисты в гостях со счетом 3:0 обыграли киприотов. После распада Советского Союза в декабре 1991 г. Федерация футбола СССР прекратила существование. 11 января 1992 г. была создана Ассоциация федераций футбола Содружества независимых государств (СНГ). Союз европейских футбольных ассоциаций (Union of European Football Associations, UEFA; УЕФА) и Международная федерация футбола (Federation Internationale de Football Association, FIFA; ФИФА) признали ее правопреемницей Федерации футбола СССР, что позволило СНГ сохранить место среди участников предстоявшего чемпионата Европы. За команду СНГ выступали футболисты России, Украины, Белоруссии и Грузии. Первый товарищеский матч она провела 25 января 1992 г. в Майами, обыграв сборную США со счетом 1:0. В июне 1992 г. сборная СНГ выступила на чемпионате Европы по футболу, прошедшем в Швеции, и заняла последнее место в группе. В заключительном матче на групповой стадии 18 июня футболисты СНГ потерпели поражение от шотландцев со счетом 0:3. 3 июля 1992 г. ФИФА приняла в свои члены футбольные федерации ряда стран бывшего СССР, включая РФС. После этого сборная СНГ фактически прекратила существование.

Первый матч в своей истории сборная России по футболу провела 16 августа 1992 г. против команды Мексики. Встреча состоялась на московском стадионе "Локомотив" в присутствии 15 тыс. зрителей (вход был бесплатным), главным арбитром был белорус Вадим Жук. Россияне вышли на матч в белой форме, в которой до чемпионата Европы 1992 г. играла сборная СССР. Советские эмблемы были заклеены вручную, вместо них нашили российские флажки. Капитаном команды был вратарь Станислав Черчесов, нынешний главный тренер сборной России.

Перед началом игры государственный секретарь Геннадий Бурбулис от имени президента России Бориса Ельцина поздравил футболистов и зрителей с первым матчем команды.

Автором первого гола в истории российской национальной сборной стал полузащитник Валерий Карпин, на 61-й минуте реализовавший пенальти. Через пять минут счет увеличил полузащитник Дмитрий Попов. Встреча завершилась победой россиян со счетом 2:0.

Статистика сборной России

Российская сборная принимала участие в финальных турнирах трех чемпионатов мира (1994, 2002, 2014) и пяти первенств Европы (1996, 2004, 2008, 2012, 2016). Лучший результат в истории команды - участие в полуфинале чемпионата Европы 2008 г., проходившего в Австрии и Швейцарии.

Самую высокую позицию в рейтинге Международной федерации футбола - третью - сборная России занимала в апреле - мае 1996 г., низшую - 70-ю - в июне 2018 г. Постепенное ухудшение позиции команды в 2016-2017 гг. связано с неудачным выступлением на чемпионате Европы 2016 г., а также с тем, что Россия, являясь страной - хозяйкой мирового первенства 2018 г., не проводила официальные отборочные матчи, победы в которых позволяли набирать рейтинговые очки. По состоянию на 13 июня России занимает самое низкое место в рейтинге ФИФА среди стран-участниц ЧМ-2018.

В 1992-2018 гг. сборная России провела 277 матчей с национальными командами других государств. В общей сложности за сборную РФ выступали 233 футболиста.

Самые крупные победы (7:0) команда одержала над сборными Сан-Марино (7 июня 1995 г., отбор на чемпионат Европы 1996 г.) и Лихтенштейна (8 сентября 2015 г., отбор на чемпионат Европы 2016 г.). Самое крупное поражение (1:7) сборная России потерпела от Португалии (13 октября 2004 г., отбор на чемпионат мира 2006 г.).

Рекордсмены

Наибольшее количество матчей за сборную России провел защитник Сергей Игнашевич (122). Лучший бомбардир в истории команды - нападающий Александр Кержаков (30 голов в 91 матче).

Главные тренеры

В общей сложности сборной России руководили 13 тренеров. С 11 августа 2016 г. наставником сборной России по футболу является Станислав Черчесов. Срок его контракта рассчитан до августа 2018 г. К настоящему времени под руководством Черчесова команда провела 20 матчей (5 побед, 6 ничьих, 9 поражений).

Участие сборной России в Кубке конфедераций 2017 г.

В июне 2017 г. сборная России принимала участие в Кубке конфедераций. Этот турнир проводится ФИФА в стране - организаторе чемпионата мира по футболу за год до самого мирового первенства. Россия получила право проведения ЧМ-2018 в декабре 2010 г. и автоматически стала страной - хозяйкой Кубка конфедераций 2017 г. По итогам матчей групповой стадии россияне обыграли новозеландцев (2:0), но уступили португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2). Набрав три очка, сборная России заняла в группе третье место и не смогла выйти в полуфинал турнира.

Чемпионат мира 2018 г.

Сборная Россия будет выступать в группе A. Помимо матча с Саудовской Аравией, 19 июня на стадионе "Санкт-Петербург" отечественные футболисты проведут игру с египтянами, а 25 июня на "Самара-Арене" - с уругвайцами.

В состав сборной России входят 23 игрока: вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия) и Андрей Лунев ("Зенит"); защитники Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - "Рубин"), Сергей Игнашевич, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Илья Кутепов ("Спартак"), Андрей Семенов ("Ахмат") и Игорь Смольников ("Зенит"); полузащитники Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все - "Зенит"), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба - "Спартак"), Антон Миранчук ("Локомотив") и Денис Черышев ("Вильярреал", Испания); нападающие Артем Дзюба ("Арсенал" Тула), Алексей Миранчук ("Локомотив") и Федор Смолов ("Краснодар").