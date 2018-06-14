Пенсионный возраст в странах мира. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 июня 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил, что правительство предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 для женщин. Эта возрастная планка будет ниже, чем во многих государствах мира, включая такие европейские страны, как Великобритания, Германия, Италия. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о пенсионном возрасте в разных странах.

Европа

В Великобритании пенсионный возраст для мужчин и женщин - 65 лет (для женщин он был увеличен в 2016-2017 годах с 60 лет). В 2019-2020 годах эта планка будет увеличена до 66 лет, а в 2026-2028 годах - до 67 лет. Дальнейшее повышение пенсионного возраста запланировано в 2044-2046 годах до 68 лет (в связи с последними исследованиями относительно продолжительности жизни рассматривается возможность произвести эти изменения уже в 2037-2039 годах).

В Германии поэтапное повышение пенсионного возраста с 65 лет (для мужчин и женщин) до 67 лет проводится с 2012 года на основе закона, принятого в 2007 году. Процесс завершится в 2029 году. До 2024 года пенсионный возраст будет повышаться на один месяц в год, затем - на два месяца в год. 1 июля 2014 года вступили в силу поправки к пенсионному законодательству. В частности, граждане, проработавшие 45 лет и больше, смогут выходить на пенсию в 63 года.

В Италии пенсионная реформа стартовала в 2012 году. В результате преобразований был выравнен пенсионный возраст для мужчин и женщин - 66 лет и семь месяцев. Для госслужащих изменения вступили в силу с 1 января 2016 года, для работников частного сектора - с 1 января 2018 года. Право досрочного выхода на пенсию имеют граждане с 41-летним трудовым стажем. До реформы мужчины выходили на пенсию в 65 лет, а женщины в зависимости от сектора занятости - в 60-65 лет.

Во Франции в 2017 году возраст выхода французов на пенсию был увеличен с 60 до 62,5 лет. Исключение составляют люди, начавшие трудовую деятельность в 18 лет, пострадавшие от несчастных случаев на производстве и получившие инвалидность, участники войны, а также имеющие стаж не менее 41 года, - они могут выйти на пенсию в 60 лет. В планах французского правительства поэтапное увеличение к 2023 году минимального пенсионного возраста до 67 лет.

Америка

В США пенсионный возраст определяется по году рождения: для людей, родившихся до 1960 года (и мужчины, и женщины), - 66 лет, для людей, рожденных в 1960 году и позже, - 67 лет. На досрочную пенсию американцы могут выходить начиная с 62 лет, но при этом они теряют часть выплат.

В Аргентине пенсионный возраст составляет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. В Колумбии выйти на пенсию по возрасту могут мужчины по достижении 62 лет, женщины - в 57 лет. В Чили пенсионный возраст для мужчин составляет 65 лет, для женщин - 60.

Ближний Восток, Азия

В Израиле в 2004 году возраст выхода на пенсию был увеличен для мужчин с 65 до 67 лет, для женщин - с 60 до 62 лет. К 2017 году планировалось поднять пенсионный возраст для женщин до 64 лет (к 2030 году - до 67 лет), однако власти до сих пор откладывают принятие этого решения.

В Китае система пенсионного обеспечения охватывает лишь небольшую часть населения, это государственные служащие и лица, занятые в промышленности. Мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины - в 50-55 лет (занятые физическим трудом - в 50 лет, работающие в административной сфере - в 55 лет). Для получения пенсии необходимо иметь рабочий стаж в 15 лет. В 2012 году было предложено начать постепенное повышение пенсионного возраста, чтобы к 2045 году довести его до общей для всех отметки в 65 лет, но реформа была отложена.

В Индии в программу социальных выплат включены только государственные служащие. Возраст выхода на пенсию - 60-65 лет (каждый штат имеет собственное пенсионное законодательство). Размер пособия и пенсионный возраст остальных зависят от работодателя.

В Японии до 2000 года пенсия начислялась с 60 лет. С 2001 года этот возрастной порог постепенно увеличивался и в 2013 году достиг 65 лет (для мужчин и женщин). Для продолжающих работать после 65 лет размер пенсии ежегодно увеличивается.