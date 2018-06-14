Налог на добавленную стоимость в России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 июня 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о планах по повышению ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в России с 18 до 20%. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории и особенностях взимания данного налога.

Что такое НДС

НДС взимается в бюджет государства со стоимости товара или услуг на всех этапах его производства и продажи. Это косвенный налог, т. е. собирается государством через продавца, производителя товара или лица, предоставляющего услуги. Он должен перечислить собранные деньги государству. Плательщиками налога фактически являются покупатели или потребители услуг.

На сборы НДС приходится основная часть доходов большинства стран мира.

Впервые НДС был введен во французской колонии Кот- д’Ивуаре в 1954 году, а через четыре года - во Франции.

В ряде стран параллельно или вместо НДС взимается налог с продаж (его платят только в момент приобретения товаров и услуг) или прямой налог с оборота.

В России

В Советском Союзе косвенные налоги впервые появились в 1990 году, когда был введен налог с продаж (5%).

6 декабря 1991 года президент РСФСР Борис Ельцин подписал закон "О налоге на добавленную стоимость", которым зафиксировал его основную ставку в размере 28% и льготную - 21,88% (для товаров и услуг, реализуемым по регулируемым ценам). Введен в действие НДС был законом "Об основах налоговой системы Российской Федерации" от 27 декабря 1991 года, при этом налог с продаж был отменен.

Уже через полгода 16 июля 1992 года был подписан закон "О внесении изменений и дополнений в налоговую систему России", которым базовая ставка НДС с 1 января 1993 года была снижена до 20%, а льготная - до 10%. Эта ставка действовала до 2004 года, при этом с 1998 по 2004 год она существовала параллельно с налогом с продаж, который устанавливался регионами и взимался в пользу региональных бюджетов. Его максимальная ставка составляла 5%.

НДС был сохранен после вступления в силу с 1 января 2001 года второй части Налогового кодекса РФ.

7 июля 2003 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках во вторую часть Налогового кодекса, уменьшавших ставку НДС до 18%. Эта ставка действовала до настоящего времени.

Льготы

Законодательство предусматривает различные льготы на выплату НДС.

Освобождены от налогообложения НДС медицинские услуги (по перечню обязательного медицинского страхования), дошкольное образование, продажа очков и линз для коррекции зрения, похоронных принадлежностей, ремонт бытовых товаров по гарантии и т. д. Также нулевая ставка действует на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным и городским общественным транспортом и др.

Льготная ставка в 10% действует, в частности, на продажу продовольственных, медицинских товаров, печатные издания, товары для детей, на внутренние авиаперевозки. Существуют и другие льготы.