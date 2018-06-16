Катастрофы легкомоторных самолетов в России с 2017 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 июня 2018 года легкомоторный самолет Як-52 упал в 10 км юго-восточнее города Новоалтайска (Алтайский край). В результате катастрофы погибли два человека, которые находились на борту. Одним из них был пилот Сергей Кузнецов - чемпион России по высшему пилотажу и глава аэроклуба "Открытое небо". Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о крушениях легкомоторных самолетов в России с начала 2017 года. Всего за этот период произошло таких 18 катастроф, в которых погибли в общей сложности 27 человек (не включая катастрофу в Новоалтайске).

17 мая 2017 года близ с. Матчерка Земетчинского района Пензенской обл. разбился легкомоторный самолет Х-32 "Бекас" (регистрационный номер RA-0395A), принадлежавший ООО "СоюзАгро". Пилот погиб. Самолет совершал облет поля для обработки его удобрениями и зацепил провода линии электропередачи.

27 мая 2017 года в районе д. Горки (Московская обл.) потерпел катастрофу легкомоторный самолет Як-18Т (регистрационный номер RA-0809G). На борту находились пилот и двое пассажиров - мужчина и женщина. Все трое погибли. По показаниям очевидцев авиапроисшествия, воздушное судно столкнулось с земной поверхностью при выполнении правого разворота со снижением.

10 июня 2017 года частный легкомоторный самолет ОБ-31 (регистрационный номер RA-0109A) столкнулся с березой и совершил жесткую посадку близ с. Нижняя Чернавка в Вольском районе Саратовской обл. Пилот, мужчина 1962 года рождения, был госпитализирован в критическом состоянии и скончался в больнице от полученной черепно-мозговой травмы. Самолет по заказу местного фермера должен был выполнять работы по опрыскиванию полей. ЧП произошло в ходе первого пробного полета.

25 июня 2017 года в Урванском районе Кабардино-Балкарской Республики, близ с. Урвань в поле упал и разрушился легкомоторный самолет марки "Сигма-4". Пилот погиб.

26 июня 2017 года рядом с аэродромом ДОСААФ у хутора Грушевый (Ставропольский край) потерпел крушение самодельный легкомоторный самолет. Погиб управлявший воздушным судном пилот Владимир Борзов, заслуженный мастер спорта СССР, бывший член сборной СССР по авиамодельному спорту.

30 июня 2017 года одноместный легкомоторный самолет "Арго-02" совершил жесткую посадку близ с. Зеленовка (Ставропольский район Самарской обл.). Пилот был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, от которой в тот же день скончался в больнице.

7 июля 2017 года в районе ул. Заречная г. Тамбова потерпел крушение частный легкомоторный самолет Bristell NG-5 (регистрационный номер RA-1627G). Погиб пилот Александр Комбаров 1966 г. р., на земле жертв и разрушений не было. Воздушное судно участвовало в показательных полетах, посвященных окончанию обучения студентов Тамбовского госуниверситета им. Г. Р. Державина.

11 августа 2017 года на аэродроме Бердск-Центральный (Новосибирская обл.) при проведении учебно-тренировочного полета потерпел крушение легкомоторный самолет PZL-104 Wilga ДОСААФ России. Погиб летчик-инструктор Сергей Дадыкин - опытный пилот, имевший налет более 10 тыс. ч на 30 типах летательных аппаратов. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность двигателя.

2 сентября 2017 года на аэродроме Чёрное ДОСААФ России (Балашихинский район Московской обл.) в ходе авиашоу, приуроченного к 70-летию самолета Ан-2, биплан этого типа (регистрационный номер RA-35171) попытался выполнить элемент высшего пилотажа, для которого не был предназначен, опустился ниже безопасной высоты, при маневре у земли коснулся крылом о поверхность взлетно-посадочной полосы, столкнулся с землей, разрушился и полностью сгорел. На борту погибли пилот Дмитрий Сухарев и фотограф-любитель Борис Тылевич. После падения Ан-2 полеты на авиашоу были прекращены. 6 сентября 2017 года представители Росавиации сообщили, что пилот не имел допуска к управлению данным типом самолета, а у самой разбившейся машины еще в 2012 году истек сертификат летной годности. Согласно данным расследования Межгосударственного авиационного комитета (МАК), наиболее вероятной причиной катастрофы явился "неучет командиром воздушного судна особенностей пилотирования самолета Ан-2 на больших скоростях полета". Летчик не смог вывести самолет из снижения при выполнении маневрирования с большими углами крена на предельно малой высоте.

8 октября 2017 года в Предгорном районе Ставропольского края произошло крушение легкомоторного самолета Як-52 (регистрационный номер RA-1765G), принадлежавшего жителю Ессентуков. В результате погибли два человека - владелец воздушного судна 1967 года рождения и бывший военный летчик 1945 года рождения. Минераловодский транспортный прокурор Андрей Галушко сообщил ТАСС, что владелец самолета не получал разрешения на полет от Росавиации.

6 ноября 2017 года самолет Ан-2Р (регистрационный номер RA-02305, владелец - ООО "Зодиак Групп", арендатор - компания "Дальтрансаэро"), выполнявший частный грузовой рейс из пос. Экимчан (Селемджинский район Амурской обл.) в Хабаровский край, потерпел крушение вскоре после взлета. В полете двигатель стал работать нестабильно, с хлопками. Экипаж пытался вернуться на аэродром вылета, но в 600 м от взлетно-посадочной полосы двигатель отказал, самолет резко снизился, жестко приземлился в районе Покровского ключа и сгорел. Один из летчиков от полученных ожогов скончался на месте, второй член экипажа был госпитализирован в тяжелом состоянии.

19 декабря 2017 года в аэропорту Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ) потерпел крушение самолет ТВС-2МС (модификация Ан-2, регистрационный номер - RA-01460) АО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд", следовавший в пос. Харута. После взлета воздушное судно не смогло набрать высоту и упало на летное поле. На борту находились два члена экипажа и 11 пассажиров. Два человека погибли, еще двое позднее скончались в больницах от полученных травм.

14 апреля 2018 года частный легкомоторный самолет Zlin-142 (регистрационный номер RA-1958G) потерпел крушение близ н. п. Шаршки в Усманском районе Липецкой обл. На борту находились пилот и пассажир, оба они погибли.

21 апреля 2018 года частный легкомоторный двухместный самолет Kappa 77 KP-2U Sova (регистрационный номер RA-0125A) упал в протоку р. Абакан близ д. Кайбалы (Алтайский район Республики Хакасия). По предварительной информации, в результате крушения погибли пилот и пассажир, находившиеся на борту воздушного судна.

11 мая 2018 года близ пос. Починок в Приозерском районе Ленинградской обл. произошло крушение самодельного самолета, на борту которого находились два человека. В результате катастрофы погиб 48-летний житель Санкт-Петербурга Александр Петров. Пилот и создатель летательного аппарата, 65-летний Александр Потапов, был госпитализирован в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и многочисленными переломами. По данным СМИ, самолет не был зарегистрирован в реестре Росавиации.

20 мая 2018 года частный спортивно-пилотажный самолет Су-29 (регистрационный номер RA-2828G) столкнулся с землей в районе посадочной площадки Куммолово близ н. п. Ломаха Ломоносовского района Ленинградской обл. В результате удара воздушное судно разрушилось и сгорело, погиб пилот - 61-летний владелец самолета.

26 мая 2018 года в Ухоловском районе Рязанской обл. при проведении агрохимических работ потерпел крушение легкомоторный самолет марки "Бекас", принадлежавший частному лицу. На борту находился 54-летний пилот, он погиб. На земле жертв и разрушений не было. По данным СК РФ, самолет эксплуатировался без действующего сертификата летной годности, свидетельства эксплуатанта и без ведения эксплуатационной документации.

27 мая 2018 года близ н. п. Дудаченский (Фроловский район Волгоградской обл.) легкомоторный самолет СП-30 (регистрационный номер RA-0264G) ООО "Техносервис", выполнявший орошение полей, столкнулся с землей и сгорел. Пилот от полученных ранений скончался, разрушений и пострадавших на земле не было.