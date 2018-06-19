Биография народного артиста РФ Михаила Рожкова

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 июня 2018 года стало известно, что на 100-м году жизни в Москве скончался российский музыкант, балалаечник-виртуоз Михаил Рожков.

Михаил Федотович Рожков родился 30 августа 1918 года в селе Крюковка Нижегородской губернии (ныне - Нижегородская область), был младшим из семи сыновей. В 1925 года начал заниматься музыкой в Доме пионеров, где научился играть на нескольких народных инструментах, выступал в самодеятельном оркестре.

В 1939 году окончил Центральный музыкальный техникум (ныне - Санкт-Петербургское музыкальное училище) им. М. П. Мусоргского. Первоначально изучал игру на четырехструнной домре, однако затем перевелся на отделение балалайки. В 1953 году завершил обучение на факультете народных инструментов Московского музыкально-педагогического института (ныне - Российская академия музыки) им. Гнесиных по классу балалайки (педагог - Александр Илюхин).

В 1939 году, окончив училище, Михаил Рожков приехал в Москву, где был призван на военную службу в ансамбль Центрального Дома Красной Армии, выступал в качестве солиста-балалаечника. В годы Великой Отечественной войны выступал вместе с ансамблем в частях действующей армии, в том числе на передовой. В 1945-1946 годах возглавлял этот коллектив.

С 1946 года после демобилизации работал в Москонцерте, создал вместе с Геннадием Быковым дуэт балалаек. В послевоенные годы была записана первая пластинка Михаила Рожкова. В тот же период музыкант познакомился с популярным советским эстрадным исполнителем, актером Леонидом Утесовым, который помог организовать его выступления на лучших эстрадных площадках страны.

Михаил Рожков включал в свои программы русские народные песни, классику, произведения современных композиторов, обработки популярных советских песен. Каждое выступление он сопровождалось рассказом об истории инструмента. Музыкант соединял балалайку в дуэте с различными инструментами. В 1956 году вместе с Георгием Меняевым (1912-1972) создал профессиональный дуэт балалайки и гитары. Выступления дуэта транслировались Центральным телевидением СССР в передаче "Музыкальные встречи". В дальнейшем Михаил Рожков выступал соло, а также в сопровождении оркестра русских народных инструментов "Боян", с пианисткой Светланой Сорокиной, затем с гитаристом Юрием Черновым.

В 1990-2010-х годах концертировал в составе Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н. П. Осипова.

Дирижер Роберт фон Караян назвал Михаила Рожкова "Паганини русской балалайки". Поклонником творчества исполнителя были советские актеры Любовь Орлова, Борис Андреев, Петр Глебов, певица Анна Герман и др.

Партии балалайки в исполнении музыканта можно услышать более чем в 50 фильмах, в числе которых "Простая история" (1960), "Течет Волга" (1962), "Война и мир" (1965-1967), "А зори здесь тихие..." (1972) и др.

Народный артист РФ (1994).

Лауреат I Всероссийского конкурса мастеров эстрадного искусства (1959).

Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1998), Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга".

Был женат вторым браком. Супруга - Надежда Ивановна.

С 2001 года проводится Нижегородский открытый конкурс юных исполнителей на балалайке имени М. Ф. Рожкова.

Жизни и творчеству Михаила Рожкова посвящена книга "Балалайка - моя жизнь" (2008).