День летнего солнцестояния. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 июня в северном полушарии Земли наступает летнее солнцестояние: наблюдается самый длинный световой день и самая короткая ночь в году.

По данным столичного планетария, на широте Москвы продолжительность дня составит 17 часов 33 минуты (для сравнения: в день зимнего солнцестояния он длится всего 7 часов). Солнце взошло в 03:46 мск и зайдет за горизонт в 21:19.

Солнцестояние - это астрономическое явление, представляющее собой момент прохождения центра солнца через точки эклиптики, наиболее удаленные от экватора небесной сферы (точки солнцестояния).

Различают летнее и зимнее солнцестояние, когда наблюдаются самый длинный и самый короткий световой день соответственно. Момент летнего солнцестояния принимается учеными за начало астрономического лета, а зимнего - за начало астрономической зимы. В северном полушарии летнее солнцестояние приходится на июнь, а зимнее - на декабрь. В южном полушарии летнее солнцестояние происходит в декабре, зимнее - в июне.

Обычно в северном полушарии летнее солнцестояние наблюдается 21 июня, но в високосные годы оно сдвигается на день раньше и происходит 20 июня. В этот день солнце поднимается в полдень на максимальную высоту над горизонтом и остается в таком положении некоторое время. В течение суток оно описывает самую большую дугу на небе, поднимаясь на северо-востоке и заходя на северо-западе. В течение нескольких соседних дней (до и после) высота полуденного солнца и продолжительность дня остаются почти неизменными. Такая особенность, замирание солнца в зените, дала название этому астрономическому явлению.

Достигнув самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса, солнце затем начинает отклоняться к югу. Ежедневно в полдень оно будет опускаться все ниже и ниже к горизонту, восходить позже и заходить раньше. С 23 июня световой день начнет сокращаться примерно на одну-две минуты и к концу месяца его продолжительность уменьшится на шесть минут. Тенденция на убыль будет продолжаться вплоть до середины декабря - до дня зимнего солнцестояния (в 2018 году это 21 декабря).

В дни, близкие к летнему солнцестоянию, на широте Санкт-Петербурга (почти 60 градусов) наступает время белых ночей, а севернее 66-й широты наблюдается полярный день.

Летнее солнцестояние считалось одним из самых важных праздников в древних религиях и культурах, в народе его называют праздником вершины лета. Этот день особо отмечался древними славянами, северными и прибалтийскими народами. До принятия христианства на Руси праздновался славянский праздник Ивана Купалы или Иванов день. Сегодня в прибалтийских республиках продолжают отмечать его аналог: Йонинес - в Литве, Лиго - в Латвии, Янов день - в Эстонии.

В Финляндии он носит название Юханнус, в Дании - праздник святого Ханса. В Великобритании в этот день последователи древних кельтов проводят ритуальные празднования. К летнему солнцестоянию приурочено празднование национального Нового года российскими народностями: якутами (Ысыах) и эвенами (Нургэнэк).