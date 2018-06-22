Переговоры ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 22-23 июня 2018 года в Вене проходит встреча представителей крупнейших мировых производителей нефти: Организации стран - экспортеров нефти (Organization of the Petroleum Exporting Countries, ОПЕК) и десяти других государств, включая Россию.

На встрече будет принято решение об изменении существующего соглашения, нацеленного на стабилизацию нефтяных цен на мировом рынке.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории этого соглашения и результатах, достигнутых в ходе его реализации.

Падение мировых цен и реакция крупнейших нефтепроизводителей

Необходимость выработки согласованных действий между крупнейшими производителями нефти - Россией (в 2015 году уровень ежедневной добычи составил 10,7 млн баррелей в день, 11% от объема мировой добычи) и членами ОПЕК (32,5 млн баррелей в день в 2015 году, 33,8%) - возникла с началом падения мировых цен на энергоносители. Если в середине 2014 года нефть марки Brent стоила больше $100 за баррель, то уже к октябрю она подешевела на 15%. Это заставило двух членов картеля - Венесуэлу и Кувейт - в ноябре 2014 года выступить с предложениями о сокращении нефтедобычи, чтобы создать условия для возобновления роста цен. Аналогичную идею в том же месяце выдвинул глава Минэнерго РФ Александр Новак. Он предложил ОПЕК обоюдно снизить добычу для стабилизации цен.

Несмотря на эти предложения, ОПЕК на своем заседании в Вене 27 ноября 2014 года отказалась сокращать уровень добычи (с 2011 года совокупный ежедневный лимит добычи стран картеля - 30 млн баррелей в сутки). Это привело к дальнейшему падению нефтяных котировок сначала до $75 за баррель, а в январе 2015 года - до $45.

В 2015 году среднегодовая цена Brent составила $52,53. При этом никаких согласованных действий по сокращению добычи крупнейшие производители нефти не предпринимали.

На заседании 4 декабря 2015 года ОПЕК не раскрыла целевой уровень добычи, фактически разрешив странам-участницам картеля добывать любой объем нефти. Это привело к новому витку снижения нефтяных котировок. В январе 2016 года баррель Brent впервые с 2002 года стоил дешевле $30. Рост предложения на рынке произошел благодаря началу поставок нефти из Ирана, с которого в январе 2016 года были сняты международные санкции.

Подготовка к соглашению о сокращении добычи

16 февраля 2016 года Россия и три страны ОПЕК - Катар, Саудовская Аравия и Венесуэла - на уровне министерств начали неформальное обсуждение возможной заморозки уровня добычи. При этом министр экономики США Эрнест Мониз 25 февраля сообщил, что Соединенные Штаты (крупнейший производитель нефти - 14 млн баррелей в сутки в 2015 году, 14,6% мировой добычи) не будут присоединяться к возможному соглашению о заморозке, поскольку не имеют правовых инструментов для регулирования объемов добычи своей нефтяной отрасли.

В апреле 2016 году в Дохе прошли переговоры нефтедобывающих стран - представителей государств ОПЕК, а также России, Казахстана, Азербайджана, Бахрейна, Омана, Колумбии и Мексики. Их темой было временное соглашение о сохранении объема добычи на уровне, не превышающем показатели по состоянию 1 января 2016 года. 17 апреля было объявлено, что переговоры завершились безрезультатно. Одной из причин провала соглашения стало нежелание Ирана замораживать объемы добычи (в 2016 году страна нарастила добычу на 15,9% по сравнению с 2015 годом - до 3,7 млн баррелей в день), что, в свою очередь, было основным требованием Саудовской Аравии.

15 августа 2016 года Новак подтвердил, что Россия готова продолжать переговоры с ОПЕК о стабилизации цен на нефть. О консультациях между нефтедобывающими странами по этому вопросу тогда же сообщал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Несмотря на декларируемое желание ограничить предложение нефти на мировом рынке, в августе 2016 года ОПЕК нарастила добычу до рекордных 33,69 млн баррелей в сутки. Одновременно с этим министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех утверждал, что не верит в необходимость "значительного вмешательства" на рынке нефти, поскольку "рынок движется в правильном направлении" и "спрос хорошо растет во всем мире".

5 сентября 2016 года в Ханчжоу (КНР) в ходе саммита G20 Новак и аль-Фалех подписали совместное заявление о действиях для поддержания стабильности на рынке нефти. Министры также договорились создать совместную мониторинговую рабочую группу, которая будет отслеживать динамику рынка нефти и вырабатывать рекомендации по совместным действиям для обеспечения его устойчивости.

10 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова присоединиться к соглашению о заморозке уровня нефтедобычи.

Венское соглашение

30 ноября 2016 года на очередной встрече в Вене 13 членов ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, до 32,5 млн. К соглашению 10 декабря присоединились еще 11 стран, не входящих в ОПЕК: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Экваториальная Гвинея (вошла в ОПЕК в 2017 году) и Южный Судан. Всего страны - участницы соглашения договорились уменьшить совокупную добычу на 1 млн 758 тыс. баррелей по сравнению с уровнем октября 2016 года. Россия решила снизить среднесуточную добычу на 2,7% (300 тыс. баррелей).

Соглашение стало первым c 2001 года международным договором, нацеленным на стабилизацию цен на нефтяном рынке. Среди стран, не участвующих в альянсе ОПЕК+, но имеющих большой объем добычи нефти, - США, Норвегия, КНР и Бразилия.

22 января 2017 года свое первое заседание провел Совместный комитет по мониторингу стран ОПЕК и не-ОПЕК на уровне министров. Он был создан для обеспечения работы Венского соглашения и отслеживания информации о его выполнении участниками.

25 мая 2017 года министры ОПЕК+ продлили договоренности до конца марта 2018 года, а 30 ноября 2017 года - до конца 2018 года.

Результаты соглашения

Соглашение в Вене способствовало росту нефтяных цен и стабилизировало рынок. Еще до начала сокращения добычи, 31 ноября 2016 года, стоимость барреля марки Brent впервые с июня 2016 года превысила уровень в $50. 28 декабря стоимость барреля достигла $57, установив годовой рекорд и вернувшись на уровень июля 2015 года. Средняя цена барреля Brent по итогам 2016 года составила $42,7. В августе 2017 года нефть закрепилась на уровне выше $50 за баррель, в октябре впервые превысила отметку в $60. По итогам года средняя цена составила $54,1.

С апреля 2018 года нефть стабильно торгуется на уровне выше $70, причем в мае цены кратковременно превышали $80 за баррель. Благодаря сильному снижению добычи в Венесуэле и ряде других стран общий уровень исполнения сделки превысил 100%. В частности, в апреле он составил 152%.

Новые переговоры

8 мая 2018 года США объявили о выходе из ядерной сделки с Ираном и вернули санкции против этого члена ОПЕК. Из-за возможного запрета поставок нефти из этой страны и перевыполнения плана по исполнению сделки возникли опасения о возникновении дефицита топлива на мировом рынке.

В результате в ходе очередного заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ начались переговоры о досрочном смягчении квот со второй половины 2018 года. 21 июня Новак сообщил, что комитет ОПЕК + рекомендовал альянсу увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки. Против роста добычи пока выступают Иран, Венесуэла и Ирак.