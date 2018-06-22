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Биография Наума Коржавина

Биографии и справки
22 июня, 19:26 UTC+3

Поэт, прозаик, переводчик и драматург скончался в США на 93-м году жизни

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Наум Коржавин

Наум Коржавин

© Алексей Дружинин/ТАСС

22 июня стало известно о смерти поэта, прозаика, переводчика и драматурга Наума Коржавина. Он скончался в США на 93-м году жизни.

Наум Коржавин родился 14 октября 1925 года в Киеве. В 1945 году будущий поэт поступил в Литературный институт. В период "оттепели" начал публиковать собственные стихи в журналах. Известность ему принесла публикация подборки стихов в альманахе "Тарусские страницы" (1961 год).

В 1963 году вышел первый и единственный в СССР сборник Коржавина "Годы", куда вошли стихи 1941-1961 годов. В 1967 году Театр им. К. С. Станиславского поставил его пьесу "Однажды в двадцатом".

В 1950-1960-е годы многие стихи Коржавина распространялись в самиздате. Он выступил в защиту арестованных "узников совести" Даниэля и Синявского, Галанскова и Гинзбурга, что привело к фактическому запрету на публикацию его произведений.

В 1973 году, после допроса в прокуратуре, поэт подал заявление на выезд из страны, объяснив свой шаг "нехваткой воздуха для жизни". Коржавин уехал в США. В 1976 году во Франкфурте-на-Майне вышел сборник стихов Коржавина "Времена", в 1981 году там же - сборник "Сплетения".

Начиная с первых лет перестройки, поэт несколько раз приезжал в Москву, где с неизменным успехом проходили его вечера и издавались книги - стихотворные сборники "Письмо в Москву" (1991), "Время дано" (1992), "К себе" (2000), "Стихи и поэмы" (2004), "На скосе века" (2008), книга критических статей "В защиту банальных истин" (2003), книга воспоминаний "В соблазнах кровавой эпохи" (2005).

Лауреат премий "Большая книга", "Венец" (2015) и "Поэт" (2016).

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