Биография командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеева

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 июня 2018 года пресс-служба Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России сообщила, что указом президента РФ Владимира Путина новым командующим этим флотом назначен вице-адмирал Александр Моисеев. Экс-командующий ЧФ адмирал Александр Витко был направлен на службу в Главное командование ВМФ.

Александр Алексеевич Моисеев родился 16 апреля 1962 года в селе Борское Гвардейского района Калининградской области. После окончания школы в Знаменске и кинотехникума в Советске работал мастером-наладчиком в киноремонтной мастерской города Березники (Пермская область РСФСР, ныне - Пермский край РФ). В 1981 году был призван в Советскую армию, служил в Уральском военном округе.

В 1982 году поступил в Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А. С. Попова (ныне - Военно-морской институт радиоэлектроники имени А. С. Попова, Санкт-Петербург), окончил его в 1987 году. В 1995 году стал выпускником Высших специальных офицерских классов ВМФ (Санкт-Петербург). В 2003 году с отличием окончил Военно-морскую академию им. Н. Г. Кузнецова в Санкт-Петербурге, а в 2011 году - военно-морской факультет Военной академии Генерального штаба ВС РФ в Москве.

Служил на атомных подводных ракетоносцах проекта 667БДРМ "Дельфин" Краснознаменного Северного флота (СФ). С 1987 году - инженер вычислительной группы, затем - командир радиотехнической боевой части (БЧ-7) подводной лодки К-117. С 1994 года был переведен на К-18 на должность старшего помощника командира по боевому управлению. В этой должности участвовал в первом в современной истории России походе к Северному полюсу, за что удостоен ордена Мужества.

С июля 1995 года - старший помощник командира К-117, с ноября 1997 года - командир второго экипажа К-407 (в 1999 году получила наименование "Новомосковск" в честь города в Тульской области). В частности, командовал РПКСН К-407 "Новомосковск" 7 июля 1998 года, когда с борта этого корабля, находившегося в подводном положении в Баренцевом море, был впервые произведен успешный запуск ракеты-носителя "Штиль-1" (переоборудованная для космических пусков боевая ракета Р-29РМ).

С 2003 года заместитель командира, затем начальник штаба 31-й дивизии подводных лодок (Гаджиево, Мурманская область), в состав которой были сведены все атомные подводные ракетоносцы стратегического назначения Северного флота.

С 2007 года командовал 31-й дивизией, которая под его руководством неоднократно становилась лучшей на СФ.

С 20 сентября по 14 ноября 2007 года, будучи старшим в походе на РПКСН К-114 "Тула", обеспечил успешное проведение испытаний резервной системы боевого управления ядерными силами РФ.

В 2008 году командовал переходом атомной ракетной подводной лодки К-44 "Рязань" проекта 667БДР "Кальмар" с Северного на Тихоокеанский флот в подводном положении подо льдами Северного Ледовитого океана, за что был награжден вторым орденом Мужества.

Летом 2009 года руководил походом К-117 "Брянск" на Северный полюс с боевой стрельбой из приполюсного района.

Александр Моисеев участвовал в 13 дальних походах и боевых службах. В ходе боевых патрулирований под его руководством успешно проводились испытания новейшего оружия. Участвовал в подготовке и выполнении 23 стрельб баллистическими ракетами.

С июня 2011 года занимал пост заместителя командующего, с апреля 2012 года - командующего подводными силами СФ.

С 5 апреля 2016 года начальник штаба - первый заместитель командующего СФ.

22 ноября 2017 года был назначен заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ.

С 14 мая 2018 года исполнял обязанности командующего Черноморским флотом ВМФ России.

В 2009-2013 годах - депутат I созыва совета депутатов ЗАТО Александровск Мурманской области. Был избран на выборах 1 марта 2009 года, баллотировался по списку местного отделения партии "Единая Россия", набрал 36,39% голосов избирателей.

Вице-адмирал (11 июня 2015 года).

Герой Российской Федерации (2011, "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга"). Награжден орденами Мужества (1995, 2008), орденом "За военные заслуги" (2006) и медалями, включая медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2006).

Женат, две дочери.