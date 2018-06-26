Биография полпреда президента РФ в СКФО Александра Матовникова

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 июня 2018 года указом главы государства Александр Матовников назначен полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

Он сменил на посту полпреда Олега Белавенцева, который руководил СКФО с 2016 года.

Александр Анатольевич Матовников родился 19 сентября 1965 года в Москве, в семье сотрудника Комитета государственной безопасности (КГБ) Анатолия Матовникова. В 1980-х годах отец занимал должность заместителя начальника секретариата 7-го управления КГБ СССР, которое занималось организацией наружного наблюдения за советскими и иностранными гражданами. Также управлению подчинялось антитеррористическое подразделение "А" (ныне - Управление "А" ЦСН ФСБ, спецподразделение "Альфа").

Александр Матовников окончил Высшее пограничное военно-политическое ордена Октябрьской Революции Краснознаменное училище КГБ при Совете министров СССР имени К. Е. Ворошилова (ныне - Голицынский пограничный институт ФСБ).

С 1986 года служил в антитеррористическом подразделении "А" КГБ СССР. Занимал посты начальника 2-го отделения 1-го отдела Управления "А", первого заместителя начальника "Альфы". Участник ряда спецопераций на Северном Кавказе, включая штурм захваченной террористами больницы в Буденновске (1995).

В 2013 году был переведен в Министерство обороны и назначен на должность заместителя командира Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил.

Участвовал в военной операции ВС РФ против международных террористических организаций на территории Сирии.

Генерал-лейтенант (2018).

Указом Путина в декабре 2017 года Матовников был удостоен звания Героя России ("за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга"). Также награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, Александра Невского, двумя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги", медалями.