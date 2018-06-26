Биография полпреда президента в ЦФО Игоря Щеголева

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 июня 2018 года указом главы государства Игорь Щеголев назначен полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе. Ранее он занимал должность помощника президента РФ. Пост полпреда главы государства в ЦФО оставался вакантным с 18 мая 2018 года: Алексей Гордеев, руководивший представительством с 2017 года, был назначен заместителем председателя правительства РФ.

Игорь Олегович Щеголев родился 10 ноября 1965 года в городе Винница Украинской ССР (ныне - Украина).

В 1988 году окончил переводческий факультет Московского государственного института иностранных языков имени М. Тореза (ныне - Московский государственный лингвистический университет) и факультет германистики Лейпцигского университета имени Карла Маркса (ГДР).

В 1988 году поступил на работу в Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС) на должность редактора Главной редакции иностранной информации. С 1991 года работал редактором, затем старшим редактором Объединенной редакции стран Европы Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС).

С 1993 по 1997 год - собственный корреспондент ИТАР-ТАСС в Париже.

В 1997 году возглавил в ИТАР-ТАСС редакцию стран Европы, затем стал заместителем руководителя службы новостей информагентства.

В июне 1998 года назначен заместителем начальника Управления правительственной информации Аппарата правительства РФ. В сентябре того же года стал пресс-секретарем председателя правительства РФ Евгения Примакова.

С 23 октября 1998 года по 22 мая 1999 года возглавлял Управление правительственной информации Аппарата правительства РФ (кабинет возглавлял Евгений Примаков).

В 1999-2000 годах - советник председателя правительства РФ Сергея Степашина, затем с августа 1999 года - Владимира Путина.

В 2000 году перешел на работу в Администрацию президента РФ, где с 4 января возглавил Управление пресс-службы главы государства.

С 29 декабря 2001 года по 12 мая 2008 года - руководитель Протокола президента РФ Владимира Путина (сменил на этом посту Владимира Рахманина).

С 12 мая 2008 года по 21 мая 2012 года занимал должность министра связи и массовых коммуникаций РФ в правительстве Владимира Путина. Сменил на этом посту Леонида Реймана.

21 мая 2012 года вернулся на работу в Администрацию президента РФ в должности помощника президента РФ Владимира Путина. Курировал вопросы информационных технологий.

Входил в совет директоров ОАО "Связьинвест" (в 2010-2011 годах).

Общая сумма декларированного годового дохода за 2017 год составила 7 млн 103 тыс. рублей, супруги - 93 тыс. рублей.

Действительный государственный советник РФ I класса (2000).

Владеет английским, немецким и французским языками.

Женат. Супруга - Римма Щеголева, преподаватель немецкого языка, была доцентом кафедры немецкого языка Всероссийской академии внешней торговли при Минэкономразвития РФ. Сын - Святослав Щеголев, продюсер телекомпании RT.