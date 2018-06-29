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Секторальные санкции ЕС в отношении России. Досье

Биографии и справки
29 июня, 11:19 UTC+3

На саммите Евросоюза в Брюсселе было принято решение о продлении на полгода секторальных санкций против России, срок действия которых истекает в 31 июля

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ТАСС-ДОСЬЕ. 29 июня 2018 года на саммите Европейского союза (ЕС) в Брюсселе было принято политическое решение о продлении на полгода секторальных санкций против России, срок действия которых истекает в 31 июля. Эта мера является частью стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией.

Секторальные санкции были введены 1 августа 2014 года. Они включают запрет на поставки в Россию и вывоз из России вооружения и "связанных с ним материалов", поставки в Россию "товаров и технологий двойного назначения", а также предоставление инновационных технологий для нефтедобывающей промышленности.

В частности, был введен запрет на долговое финансирование учреждениями ЕС трех топливно-энергетических компаний ("Роснефть", "Транснефть", "Газпром нефть") и трех крупнейших оборонных концернов ("Уралвагонзавод", "Оборонпром" и Объединенная авиастроительная корпорация), введены ограничения на торг их облигациями, срок обращения которых превышает 30 дней, и на участие в выпуске таких ценных бумаг. Девяти российским оборонным концернам были запрещены поставки европейских технологий двойного назначения. В список попали АО "Сириус", "Станкоинструмент", "Химкомпозит", "Калашников", Тульский оружейный завод, "Технологии машиностроения", "Высокоточные комплексы", "Алмаз-Антей" и НПО "Базальт". Были установлены ограничения на предоставление займов и оказание инвестиционных услуг пяти российским банкам - Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, ВЭБ и Россельхозбанку. Ограничено сотрудничество с РФ в сфере услуг по глубоководной разработке месторождений и добыче нефти.

Всего под действие ограничительных мер попали 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур (списки были опубликованы 31 июля и 12 сентября 2014 года).

Санкции вводились на 12 месяцев, затем их стали продлевать каждые полгода. Последний раз решение о продлении было принято 21 декабря 2017 года (до 31 июля 2018 года).

Помимо секторальных санкций ЕС в течение 2014 года ввел запретительные меры в отношении Крыма и Севастополя (продлеваются раз в год) и визовые ограничения против российских граждан (продлеваются раз в полгода).

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