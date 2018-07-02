Биография Леонида Кравченко

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 июля 2018 года на 81-м году жизни скончался бывший глава Гостелерадио СССР (1990-1991) и гендиректор ТАСС (1988-1990) Леонид Кравченко.

Леонид Петрович Кравченко родился 10 мая 1938 года в деревне Туреевка (Орловская область, ныне - на территории Брянской области) в семье Петра Павловича и Веры Григорьевны Кравченко. Родители работали учителями в сельских школах. Отец пропал без вести во время Великой Отечественной войны. После окончания войны Леонид Кравченко переехал с матерью и отчимом, сельским учителем Василием Абининым в Велижский район Смоленской области.

В 1961 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В студенческие годы был комсоргом факультета.

В 1961-1967 годах работал литсотрудником, затем заместителем редактора отдела экономики "Строительной газеты".

В 1967 году был назначен первым заместителем Николая Мушникова, главного редактора творческого объединения "Главная редакция передач для Москвы и Московской области" Центрального телевидения Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио СССР) . Занимался подготовкой программ, снял несколько документальных фильмов.

В 1970 году стал первым заместителем генерального директора программ Центрального телевидения.

В 1971 году перешел на работу в аппарат Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), до 1975 года работал инструктором отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС: курировал телевидение, затем - центральные газеты.

В 1975-1980 годах являлся главным редактором "Строительной газеты", в 1980-1985 годах - газеты "Труд".

В 1985-1988 годах - первый заместитель председателя Гостелерадио СССР Александра Аксенова.

С 8 декабря 1988 года по 28 ноября 1990 года являлся генеральным директором ТАСС.

В 1989-1991 годах - народный депутат СССР. Был избран по квоте общественных организаций от Союза журналистов СССР. Также в 1989-1991 годах занимал должность председателя Федерации хоккея Советского Союза.

В декабре 1989 года - апреле 1991 года - заместитель председателя правления Союза журналистов СССР.

В 1990-1991 годах - член ЦК КПСС.

С 14 ноября 1990 года по 8 февраля 1991 года занимал пост председателя Гостелерадио СССР. Во время его руководства была усилена цензура на телевидении. В январе 1991 года были приостановлены производство и выход в эфир телепрограммы "Взгляд", считавшейся одной из наиболее популярных передач из-за свободного обсуждения острых социально-политических проблем.

8 февраля 1991 года Леонид Кравченко был назначен председателем Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании.

19 августа 1991 года, выполняя указание и. о. заместителя генерального секретаря ЦК КПСС Олега Шенина (Михаил Горбачев находился в отпуске в Крыму), распорядился передавать по телевидению и радио сообщения созданного Государственного комитета по чрезвычайному положению. Как отмечал Леонид Кравченко, распространенное мнение о том, что по его указанию 19 августа (первый день так называемого августовского путча - попытки государственного переворота в СССР 19-22 августа) в телеэфир специально поставили трансляцию балета "Лебединое озеро", является ошибочным, поскольку сетка программ была сформирована заранее.

21 августа 1991 года был временно отстранен от должности указом президента РСФСР Бориса Ельцина. Через пять дней, 26 августа снят с занимаемого поста указом президента СССР Михаила Горбачева.

В 1992 года работал обозревателем в "Юридической газете".

С августа 1993 года по декабрь 1997 года - первый заместитель главного редактора "Российской газеты". Главными редакторами издания в течение этого периода были Валентин Логунов, Наталья Полежаева и Анатолий Юрков.

С декабря 1997 года по октябрь 2003 года являлся главным редактором "Парламентской газеты".

19 декабря 1999 года баллотировался в депутаты Госдумы III созыва по Вяземскому одномандатному округу №168. Был выдвинут избирателями Темкинского района Смоленской области. По итогам голосования в Думу не прошел, заняв четвертое место (7,65%). Победу в округе одержал депутат Госдумы II созыва Дмитрий Абраменков (24,11%), представлявший КПРФ.

В конце 2003 года вернулся в "Строительную газету" на должность первого заместителя главного редактора. Занимал ее до 2014 года.

В первой половине 2000-х годов преподавал на факультете журналистики Московского государственного открытого педагогического университета им. М. А. Шолохова (с 2006 года - Московский государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова; в 2015 году присоединен к Московскому педагогическому государственному университету).

В конце 2000-х - начале 2010-х годов преподавал в Высшей школе экономики. Был профессором департамента журналистики факультета медиакоммуникаций.

Был членом Союза писателей России.

Был удостоен двух орденов Трудового Красного Знамени (1978, 1986). Имел медаль "За спасение утопающих" (1969).

В 1958 году, будучи студентом, написал документальную повесть "Встреча со смертью". Автор книг "Тайны голубого экрана" (1974) и "Как я был телевизионным камикадзе" (2005).

Был женат. Супруга - Галина Ниловна Кравченко - работала администратором в газетных редакциях. Дочь Тамара (род. 1961). Сын Андрей (род. 1972) - журналист, обозреватель радиостанции "Эхо Москвы".