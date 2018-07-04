Группа компаний "Натали Турс". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 июля 2018 года российский туроператор "Натали Турс" объявил, что из-за разногласий с партнерами может приступить к аннуляции предзаказанных туристических услуг. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об этой компании.

История

Туркомпания "Натали Турс" была основана в Москве в апреле 1992 года супругами Наталией и Владимиром Воробьевыми. Первоначально они занимались в столице продажей туристических путевок на черноморские курорты. В декабре 1994 года "Натали Турс" занялось продажей туров за рубеж - в Испанию и Грецию. Вскоре компания (зарегистрированная как ООО "Натали" и ООО "Агентство путешествий Натали") начала специализироваться на турах в Испанию, став фактическим монополистом на этом направлении и отправив в эту страну в 2001 году 100 тыс. туристов. Затем начала отправлять туристов и по другим европейским и азиатским направлениям.

К концу 2000-х годах оборот компании, по ее данным, достиг $500 млн, а число клиентов - 500 тыс. человек. По оценкам экспертов, включая рейтинги газеты "Туринфо", компания входила первую пятерку крупнейших турфирм.

"Натали Турс" неоднократно получала звания лучшего туроператора - от РБК (2003), портала Travel.Ru (2008, 2009, 2010); в 2005 году получила награду "За надежность и стабильность в работе" Федерального агентства по туризму.

В 2015 году после прекращения полетов российской авиакомпании "Трансаэро" "Натали Турс" понесла убытки: тогда турфирма была вынуждена заплатить $5,8 млн по иску авиакомпании за неисполнение обязательств по чартерным перевозкам.

29 июня 2018 года "Натали Турс" разослала турагентствам письмо об отмене с 30 июня чартерных рейсов на фоне низкого спроса чартерных программ в Испанию, Италию, Турцию и Грецию.

При этом сооснователь "Натали Турс" Владимир Воробьев написал на своей странице в социальной сети Facebook, что в связи с финансовыми разногласиями испанский партнер компании - W2Meet - остановил сотрудничество с "Натали Турс" и приступил к аннуляции заказов. По словам Воробьева, это повлияло на решение о приостановке чартеров в Испанию. Воробьев заверил, что туристы, остающиеся на курортах, будут вывезены в течение недели.

Показатели

Компания работает по схеме франчайзинга, ее торговую марку используют около 120 туристических агентств, из них более 50 в Москве. Представительства и розничные офисы продаж компании имеются в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Уфе, Ростове-на-Дону, Казани, Хабаровске и др. городах, а также в Казахстане, Белоруссии и на Украине. Всего компания продавала туры более чем по 50 направлениям.

"Натали Турс" - один из учредителей ассоциации "Турпомощь".

В 2014 году "Натали Турс" заявила в СМИ об обороте в $850 млн и обслуживании 750 тыс. туристов в год. С тех пор показатели не публиковались.

В настоящее время непосредственно Воробьевым принадлежат в России пять юридических лиц, среди которых крупнейшим является ООО "Агентство путешествий Натали" (генеральный директор - Дмитрий Толстик). По данным реестра туроператоров, в 2017 году это агентство обслужило около 2 тыс. туристов, продав туры на сумму 90,4 млн руб. При этом большинство договоров в 2018 году "Натали Турс" заключала через Московское ООО "Панорама Тур" (в 2017 году она обслужила 21 тыс. туристов, выручка составила 375 млн руб.), 100% акций которого принадлежат Денису Ярову. Последний является также владельцем ООО "Центр туризма "Согласие", генеральный директор которого - Дмитрий Толстик.

Официальный сайт туроператора - natalie-tours.ru.