Высказывания экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 июля 2018 года глава МИД Великобритании Борис Джонсон покинул свой пост из-за разногласий с премьер-министром Терезой Мэй по предложенному ею плану развития отношений с Евросоюзом после выхода из него Великобритании.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила подборку высказываний Джонсона о России.

"Все возможные свидетельства указывают на российскую ответственность за совершение этого зверства (атака на гуманитарный конвой ООН близ Алеппо 19 сентября 2016 года - прим. ТАСС). Лично я желал бы, чтобы ответственные за нападения на гумконвой ООН и другие гражданские цели в Сирии предстали перед международным трибуналом. Если Россия продолжит двигаться по своему нынешнему пути, я считаю, что эта великая страна может стать нацией-изгоем!... Я русофил, я был в России, когда мне было 16 лет. Но России следует прекратить свои варварские акты в Сирии" (11 октября 2016 года, из выступления в британском парламенте).

"Да, именно Великобритания решительно настаивает на ужесточении санкций против России в связи с событиями в Крыму, на востоке Украины, а также с авиаударами по Алеппо. С учетом всего этого мы не можем нормализовать отношения с Россией или вернуться к обычному ведению дел. Великобритания готова к жесткому подходу в отношениях с Россией, однако это не означает, что было бы неразумно вести переговоры" (2 декабря 2016 года, из выступления в Королевском институте международных отношений в Лондоне).

"Мы обратили внимание новой администрации [США] и Конгресса на то, что было бы безумием демонизировать Россию или загонять ее в угол" (9 января 2017 года на встрече в Нью-Йорке с американскими парламентариями в ходе визита в США).

"Во многом Россия ведет себя так, словно новая холодная война действительно идет, и наша задача заключается в том, чтобы не допустить ухудшения, сдерживать Россию, чтобы убедиться, что мы наказываем Россию за ее пагубную и разрушительную деятельность там, где она осуществляется, но также взаимодействовать, где возможно. Для Великобритании было бы невозможно иметь нормальные отношения с этой страной, но мы понимаем, что должны поддерживать диалог" (17 октября 2017 года, из ответов на вопросы членов Палаты общин).

"20 лет назад было невозможно представить, что у нас будут такие отношения. Я искренне верил, что мы сможем приветствовать Россию в обществе демократических наций таким образом, который был предусмотрен Биллом Клинтоном и другими в 1990-х годах. Нужно разобраться, как мы потеряли Россию, что пошло не так, потому что я думаю, что с обеих сторон были ошибки. Есть вещи, где мы, конечно, имеем общие приоритеты. Это сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. И приближается чемпионат мира по футболу... Есть дела, которые мы можем делать совместно с Россией" (23 октября 2017 года, из выступления в Королевском институте международных отношений).

"Путин, конечно, был бы рад увидеть британскую оборону ослабленной, внешнюю политику Великобритании - менее активной, увидеть, что мы прервали контакт с Соединенными Штатами, это было бы на руку Путину, это то, чего он хочет. Мы уверены, что он сделал это (вмешательство в выборы - прим. ТАСС) в Америке, совершенно очевидно, что он сделал это во Франции... мы должны быть бдительными" (13 мая 2017 года, из интервью газете The Telegraph, в ответ на вопрос о возможном вмешательстве России в предстоящие досрочные выборы в Великобритании 8 июня).

"Насколько я знаю, русские не играли никакой роли в наших выборах" (1 ноября 2017 года, отвечая на вопрос корреспондента агентства Reuters о фактах вмешательства РФ в британские выборы 8 июня 2017 года).

"Я читал историю Пелопонесской войны Фукидида. Для меня было очевидно, что Афины и их демократия, их открытость, их культура и цивилизация были аналогом Соединенных Штатов и Запада. Россия (СССР - прим. ТАСС) для меня была закрытой, недоброжелательной, милитаристской и антидемократической, как Спарта". "Был замечательный момент надежды и перемен, когда была снесена Берлинская стена. Но сейчас возникает чувство, что это была сплошная иллюзия. Россия не была столь враждебно настроена по отношению к Великобритании или западным интересам с момента завершения холодной войны." "Мы должны быть тверды, мы должны быть бдительны, но должны взаимодействовать. Вместе мы разгромили нацизм. Мы должны снова сотрудничать, чтобы разгромить исламский терроризм" (17 декабря 2017 года, из интервью газете Sunday Times).

"Наши отношения с Россией не могут развиваться как ни в чем не бывало, пока Россия продолжает совершать попытки дестабилизации европейских государств, включая Украину". "Для международной безопасности крайне необходимо, чтобы мы говорили друг с другом, потому что последствия непонимания или недопонимания серьезны. Великобритания и Россия являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, и будет правильно, чтобы мы продолжали говорить друг с другом. Наши отношения длятся более чем 450 лет. Наше сходство и исторические связи намного сильнее наших нынешних политических разногласий" (из коммюнике британского МИД накануне визита Джонсона в Москву 22 декабря 2017 года).

"Позвольте мне заявить, что я русофил, причем русофил убежденный. У меня есть предки в Москве. Я убежден, что я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис, и, пожалуйста, не сомневайтесь, что я хочу добиться улучшения наших отношений" (22 декабря 2017 года на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым).

"Это ("дело Скрипаля" - прим. ТАСС) скорее похоже на начало "Преступления и наказания" в том смысле, что мы все уверены по поводу виновного, и вопрос только в том, признается он или его поймают" (28 марта 2018 года в Лондоне на традиционном банкете для послов зарубежных стран в Лондоне).