Крупнейшие железнодорожные катастрофы в мире. Досье

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле 13 августа, 4:33

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 августа 2017 года в Египте в районе г. Александрия пассажирский состав, направлявшийся в Каир, на полном ходу врезался в остановившийся из-за поломки поезд, следовавший по маршруту Порт-Саид - Александрия.

По данным минздрава Египта, в столкновении погиб 41 человек, еще 132 пострадали.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о крупных железнодорожных катастрофах, которые произошли в различных странах мира.

3 января 1944 года под г. Леон (Испания) во время столкновения двух поездов в тоннеле погибли около 500 человек.

6 августа 1952 года на станции Дровнино на Западной железной дороге в Можайском районе Московской области шедший на большой скорости поезд столкнулся с лошадью, в результате чего поезд сошел с рельсов. Погибли 109 человек.

8 октября 1952 года в черте Лондона (Великобритания) столкнулись два поезда, а спустя 30 минут в них врезался третий поезд. Погибли 112 человек, пострадали 340 человек.

6 июня 1981 года близ г. Патна в штате Бихар (Индия) ураганным ветром с моста в реку Багмати были опрокинуты семь вагонов пассажирского поезда. Погибли более 800 человек.

7 августа 1987 года в Ростовской области (СССР) электровоз грузового поезда, разогнавшись на спуске до 140 км/час, врезался в задние вагоны пассажирского поезда "Ростов-на-Дону - Москва". Погибли 106 человек, ранения получили 114, материальный ущерб составил свыше 1,5 млн рублей. В ходе следствия выяснилось, что крушение произошло из-за неисправности тормозной системы в составе грузового поезда.

3 июня 1989 года около Уфы произошла крупнейшая в истории России и СССР железнодорожная катастрофа. В момент прохождения двух пассажирских поездов на находящемся рядом трубопроводе в результате аварии произошел взрыв. Погибли 575 человек, ранения получили более 600.

15 января 1989 года близ г. Дакка (Бангладеш) в результате столкновения пассажирских поездов 135 человек погибли, более тысячи получили ранения.

3 января 1990 года близ г. Суккур (Пакистан) при столкновении пассажирского и товарного поездов 307 человек погибли, 430 получили ранения.

16 апреля 1990 года в штате Бихар (Индия) из-за пожара в пассажирском поезде погибли около 100 человек.

9 июня 1991 года свыше 100 человек погибли и около 250 получили ранения в результате железнодорожной катастрофы на юге Пакистана.

6 сентября 1991 года близ города Пуэнт-Нуар (Конго) в результате столкновения товарного поезда с пассажирским погибли более 100 человек, десятки получили ранения.

22 сентября 1994 года в провинции Уила (Ангола) в результате крушения товарного состава, на платформах которого находилось много людей, погибли 300 человек и 147 получили ранения.

21 августа 1995 года в штате Уттар-Прадеш (Индия) при столкновении пассажирских поездов погибли около 350 человек и свыше 400 получили ранения.

3 марта 1997 года в провинции Пенджаб (Пакистан) в железнодорожной катастрофе погибли 128 человек.

29 апреля 1997 года на станции Жунцзявань в провинции Хунань (Китай) в результате столкновения пассажирских поездов 100 человек погибли, около 300 получили ранения.

3 июня 1998 года в федеральной земле Нижняя Саксония, близ г. Эшеде (Германия), легковой автомобиль, пробив заграждение, упал с моста на железнодорожные пути. Шедший со скоростью 200 км/час поезд, в котором находились более 700 пассажиров, сошел с рельсов и врезался в опору другого моста. В результате мост обрушился, и его обломки упали на вагоны пассажирского состава. Погибли более 100 человек.

26 ноября 1998 года в штате Пенджаб (Индия) в результате железнодорожной катастрофы 108 человек погибли, 230 получили ранения.

2 августа 1999 года на станции Гайсал в штате Западная Бенгалия (Индия) в результате столкновения пассажирского экспресса со стоявшим у перрона поездом погибли 280 человек.

20 февраля 2002 года в результате пожара в пассажирском поезде Каир - Луксор (Египет) погибли 373 человека, 74 человека получили ранения и ожоги. Причиной случившегося стало короткое замыкание в электропроводке состава. Это самая масштабная катастрофа в истории железнодорожного транспорта Египта.

25 мая 2002 года в г. Моамба (Мозамбик) потерпел крушение поезд, состоявший из пассажирских и товарных вагонов. Погибли более 200 человек, 400 получили различные травмы.

24 июня 2002 года в Танзании в результате столкновения пассажирского и товарного поездов 281 человек погиб и около 900 получили ранения. Причиной катастрофы стал отказ тормозов пассажирского поезда.

9 сентября 2002 года в штате Бихар (Индия) пассажирский экспресс сошел с рельсов и упал с моста в реку. Погибли не менее 150 человек, более 200 человек получили ранения.

18 февраля 2004 года близ г. Нишапур (Иран) при столкновении грузовых составов взорвались цистерны с бензином. В результате пожара около 400 человек погибли и 460 получили ранения.

22 апреля 2004 года на станции Ренчхон (КНДР) произошло столкновение поездов, один из которых перевозил нефть, другой - сжиженный газ. Катастрофа привела к сильному взрыву, в результате которого погибли 170 человек, ранения получили около 1300 человек.

26 декабря 2004 года в районе селения Пералия (Шри-Ланка) произошла железнодорожная катастрофа, в которой погибли около 2 тыс. человек. Причиной трагедии стало землетрясение и цунами. Эта катастрофа считается крупнейшей в истории железнодорожного транспорта.

25 апреля 2005 года в г. Амагасаки, префектура Хиого, о. Хонсю (Япония) сошли с рельсов пять из семи вагонов скоростной электрички. Первый вагон поезда на большой скорости врезался в 9-этажный жилой дом. Погибли 108 человек, ранения получили более 450.

13 июля 2005 года на станции Готки в провинции Синд (Пакистан) поезд врезался в стоящий на путях состав. Сошедшие с рельсов вагоны перекрыли соседний путь, где их протаранил проходивший мимо экспресс. Погибли около 300 человек, более тысячи получили ранения.

29 октября 2005 года близ населенного пункта Валукоду в штате Андхра-Прадеш (Индия) сошли с рельсов и обрушились с моста локомотив и семь вагонов пассажирского поезда. Погибли 200 человек, около 100 получили ранения. Катастрофа произошла в условиях сильнейшего наводнения.

1 августа 2007 года в Демократической Республике Конго более 160 человек погибли в результате железнодорожной катастрофы в провинции Касаи в центральной части страны.

10 июля 2011 года в Индии в 120 км от города Лакхнау, административного центра штата Уттар-Прадеш, произошло крушение пассажирского поезда. Машинист включил аварийное торможение, чтобы не врезаться в стадо коров, пересекавших железнодорожные пути. В результате с рельсов сошли 12 вагонов и локомотив поезда. 80 человек погибли, более 350 получили ранения.

6 июля 2013 года в Лак-Межантике (Канада) сошел с рельсов состав из 72 цистерн с нефтью, который следовал из США на нефтеперерабатывающий завод в Квебеке. В результате катастрофы начался пожар, в котором погибли 47 жителей города, 30 человек, считавшихся ранее пропавшими без вести, признаны погибшими. 2 тыс. жителей близлежащих районов города были эвакуированы. Пожаром было уничтожено свыше 40 зданий. Общая сумма ущерба превысила $200 млн.

24 июля 2013 года в Сантьяго-де-Компостела (административный центр Галисии, Испания) потерпел крушение поезд, следовавший из Мадрида в Ферроль. Погибли 80 человек, ранения различной степени тяжести получили 178 человек. Машинист поезда взял вину на себя, признав, что превысил скорость на повороте.

22 апреля 2014 года в провинция Катанга Демократической республики Конго сошли с рельсов 15 вагонов товарного поезда с сотнями нелегальных пассажиров. Погибли 48 человек, около 150 были ранены. Причиной крушения стало превышение безопасной скорости из-за неполадки двигателя одного из двух локомотивов.

20 марта 2015 года в Индии локомотив и два вагона пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Дехрадун - Варанаси, сошли с рельсов на станции Бахраван в округе Рай-Барели (штат Уттар-Прадеш). Погибли 58 человек, более 150 человек пострадали. По информации Министерства железных дорог Индии, катастрофа произошла из-за того, что поезд проехал на запрещающий сигнал светофора.

4 августа 2015 года при крушении двух пассажирских поездов на мосту через реку Мачак в районе г. Харда (штат Мадхья-Прадеш, Индия) погибли по меньшей мере 32 человека, пять пропали без вести и свыше 40 человек получили ранения. Конструкции железнодорожного моста были подмыты в результате наводнения и не выдержали веса двух составов, следовавших в противоположных направлениях. Основной причиной гибели людей стало поражение электрическим током.

12 июля 2016 года между населенными пунктами Корато и Андрия в окрестностях г. Бари (область Апулия, Италия) на одноколейной железнодорожной линии произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов. В результате погибли 23 человека и свыше 50 человек пострадали.

21 октября 2016 года пассажирский поезд, следовавший из столицы Камеруна Яунде в крупнейший город страны, Дуалу, сошел с рельсов в 120 км западнее станции отправления. В результате погибли не менее 79 человек и еще свыше 550 человек получили ранения разной степени тяжести. Большое количество жертв и пострадавших было вызвано переполненностью поезда (рассчитанный на 600 пассажиров состав перевозил более 1 тыс. 300 человек).

20 ноября 2016 года в 100 км южнее г. Канпур (штат Уттар-Прадеш, Индия), в районе городка Пухрайан, сошли с рельсов 14 вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Индор - Патна. В результате погиб 151 человек и еще порядка 200 человек пострадали. По предварительным данным, причиной катастрофы стало повреждение рельса.

25 ноября 2016 года близ железнодорожной станции Хафт Хан (Иран) пассажирский поезд, следовавший из Тебриза в Мешхед, остановился по неустановленной причине, после чего в него врезался другой пассажирский состав. В результате пять вагонов сошли с рельсов, два вагона загорелись. Погибли не менее 36 человек, еще около 70 человек пострадали.

21 января 2017 года в Индии скоростной пассажирский поезд-экспресс Hirakhand, следовавший из Джагдалпура в Бхубанешвар, сошел с рельсов близ станции Кунеру (округ Визианагарам, штат Андхра-Прадеш). Опрокинулись тепловоз и девять вагонов. В результате катастрофы и возникшей в вагонах давки погиб 41 человек и 68 получили ранения.