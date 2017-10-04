Биография экс-губернатора Приморского края Владимира Миклушевского

ТАСС-ДОСЬЕ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

Врио главы региона назначен Андрей Тарасенко, занимавший должность гендиректора ФГУП "Росморпорт".

Владимир Владимирович Миклушевский Родился 15 сентября 1967 года в Свердловске в семье инженеров.

В 1990 году с отличием окончил Московский институт стали и сплавов (ныне – Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС") по специальности "инженер-металлург", в 2002-2003 годах прошел профессиональную переподготовку по программе "директор по экономике и финансам" в Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ).

Кандидат технических наук. В 1994 году в МИСиС защитил диссертацию на тему "Физико-химические основы и технология переработки литиевых химических источников тока и литийсодержащих отходов их производства".

Доктор технических наук. В 2003 году в МИСиС защитил диссертацию на тему "Научные и технологические основы комплексной утилизации вторичного литийсодержащего сырья совмещенным процессом синтеза и восстановления алюминатов лития".

С 1993 по 1998 год работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедры редких металлов и порошковой металлургии МИСиС.

В 1998-2004 годах – начальник планово-экономического управления Московского института стали и сплавов, в 2004-2007 годах – проректор по экономике и финансам, с апреля 2007 года – первый проректор МИСиС. Под его руководством была подготовлена инновационная образовательная программа "Качество. Знания. Компетентность". С этой программой в 2006 году институт стал одним из победителей конкурса инновационных вузов, проводимого Министерством образования и науки РФ в рамках приоритетного национального проекта "Образование".

Одновременно с работой в ректорате возглавлял кафедру металлургии цветных, редких и благородных металлов МИСиС.

В сентябре 2007 года занял должность директора департамента прогнозирования и организации бюджетного процесса Министерства образования и науки РФ.

С 1 сентября 2008 года по 8 октября 2010 года – заместитель министра образования и науки РФ Андрея Фурсенко. Курировал развитие образовательного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и странами Африки.

19 октября 2010 года распоряжением председателя правительства РФ Владимира Путина был назначен ректором Дальневосточного федерального университета.

28 февраля 2012 года указом президента РФ Дмитрия Медведева назначен временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. Сменил на этом посту Сергея Дарькина.

16 марта того же года депутаты Законодательного собрания Приморского края наделили Миклушевского полномочиями главы региона по представлению президента РФ. В тот же день он официально вступил в должность.

31 мая 2014 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Миклушевского и назначил его временно исполняющим руководителя региона.

14 сентября 2014 года Миклушевский одержал победу на выборах губернатора Приморского края. За него проголосовали 77,43% избирателей (баллотировался от "Единой России"). Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ Владимир Гришуков, получил 12,67%. 22 сентября того же года Миклушевский официально вступил в должность.

Входил в состав Совета при президенте РФ по науке, технологиям и образованию (2011-2012), президиума Экономического совета при президенте РФ (2013-2016) и Совета при президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике (2012-2016).

Член президиума политического совета регионального отделения партии "Единая Россия" в Приморском крае.

В рейтинге эффективности глав российских регионов, опубликованном Фондом развития гражданского общества в июне 2016 года, вошел во вторую группу руководителей субъектов РФ ("высокий рейтинг"). Занял 31-е место, получив 70 баллов.

Общая сумма декларированного дохода за 2016 год составила 2 млн 996 тыс. руб., супруги – 450 тыс. руб.

Действительный государственный советник РФ III класса (2009).

Автор более 60 научных публикаций.

Женат, имеет сына. Супруга – Ирина Николаевна, художник, искусствовед, преподаватель Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова. Сын – Дмитрий (род. 1988), окончил аспирантуру Школы экономики и менеджмента ДВФУ.

Увлечения: футбол, болеет за хоккейный клуб "Адмирал" (Владивосток).