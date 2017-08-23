Российско-армянские отношения. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 августа 2017 года президент Армении Серж Саргсян посетит Сочи с рабочим визитом.

Планируется, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, главы государств обсудят вопросы двусторонних отношений и сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также международные и региональные проблемы, в том числе нагорно-карабахское урегулирование.

Договорная база

Дипломатические отношения между Арменией и Россией были установлены 3 апреля 1992 года. Между странами заключено более 270 межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров и соглашений. Основополагающими документами являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года и Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Арменией, ориентированном в XXI век, подписанная 26 сентября 2000 года. На заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству 1 октября 2013 года была принята Программа долгосрочного экономического сотрудничества до 2020 года.

24 января 2017 года Россия и Армения подписали документ о внесении изменений в соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран от 25 сентября 2000 года (россияне теперь могут ездить в Армению по внутренним гражданским паспортам; вступило в силу 23 февраля 2017 года) и программу межрегионального сотрудничества на 2016-2021 годы.

Сотрудничество в интеграционных объединениях

Россия и Армения являются членами Содружества Независимых Государств, сотрудничают в формате ОДКБ. С января 2015 года Армения является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Белоруссия, Казахстан, а также Киргизия. 10 июля 2015 года в Уфе на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) было принято решение о предоставлении Армении статуса партнера по диалогу ШОС.

Торговля

Россия - главный торговый партнер Армении. Доля республики во внешнеторговом балансе РФ в 2016 году достигла 0,3% (в 2015 году - 0,2%). По данным ФТС России, объем внешнеторгового оборота двух стран за 2016 год составил $1 млрд 335 млн, увеличившись на 6% по сравнению с 2015 годом ($1 млрд 260 млн). Экспорт из РФ в Армению - $957 млн, импорт из Армении в РФ - $378 млн.

РФ поставляет в Армению в основном ядерное топливо и оборудование для АЭС, энергоносители, алмазное сырье, древесину, машины и оборудование, продукцию химической промышленности. В структуре импорта из Армении в Россию основное место занимают продовольственные товары и сырье, необработанный алюминий, цветные металлы.

Инвестиции

Россия занимает первое место среди стран-инвесторов в экономику Армении. В республике действует порядка 1,3 тыс. российских компаний (около трети всех совместных предприятий в Армении с иностранным капиталом). Объем накопленных с 1991 года российских инвестиций составляет более $4 млрд (или 40% всех иностранных инвестиций Армении).

В числе крупнейших инвестпроектов - строительство с участием "Газпрома" газоэнергетических объектов (в декабре 2013 года состоялся ввод в промышленную эксплуатацию пятого энергоблока Разданской ТЭС); приобретение компанией "Вымпелком" всех активов национального оператора связи "Арментел"; покупка "Банком ВТБ" одной из ведущих кредитных организаций страны - Армсбербанка (с 2006 года - Банк ВТБ Армения); модернизация РУСАЛом завода "РусалАрменал", а компанией "Интер РАО ЕЭС" - энергомощностей Севано-Разданского каскада ГЭС.

Сотрудничество в энергетической сфере

Приоритетной отраслью двустороннего экономического сотрудничества является энергетика: около 80% необходимых энергоносителей Армения получает из России. В собственности российских компаний находится ряд объектов топливно-энергетического комплекса республики: Севано-Разданский каскад (семь гидроэлектростанций на реке Раздан), распределительные электросети, Разданская ТЭС. Российская компания "Интер РАО ЕЭС" является собственником 100% акций ЗАО "Электросети Армении" - монополиста в области продажи электроэнергии потребителям.

4 апреля 2013 года между правительством республики и компанией "Роснефть" заключено соглашение о создании в Армении совместного предприятия в области маркетинга и поставок нефтепродуктов (армянская сторона представлена фирмой "Ойл техно"). "Газпром" принимал участие в строительстве армянского участка газопровода Иран - Армения (сдан в эксплуатацию в 2008 году).

В сфере атомной энергетики результатом двустороннего сотрудничества является возобновление работы Армянской (Мецаморской) АЭС. Она была введена в строй в 1980 году, однако после декабрьского землетрясения 1988 года было принято решение об остановке ее работы с марта 1989 года. Повторно станцию ввели в эксплуатацию в 1995 года, оснастив два ее энергоблока российскими реакторами.

27 марта 2014 года правительство Армении одобрило представленное министерством энергетики и природных ресурсов предложение о продлении проектного срока эксплуатации АЭС на 10 лет. Эти работы финансируются за счет российских кредитных средств. 5 февраля 2015 года было заключено межправительственное соглашение о предоставлении Армении государственного экспортного кредита на $270 млн и безвозмездной помощи в $30 млн (выделена в апреле того же года распоряжением правительства РФ) для финансирования работ по продлению срока эксплуатации АЭС. Работы по ее модернизации выполняет корпорация "Росатом".

Поставки российского газа

Монопольным продавцом природного газа на внутреннем рынке республики является российско-армянское ЗАО "Газпром Армения", созданное в декабре 1997 года (100% акций принадлежит "Газпрому"). Компания организует поставки газа для внутреннего рынка страны, а также занимается транспортировкой, хранением, распределением и реализацией топлива, реконструкцией и расширением газотранспортной системы и подземных хранилищ газа в республике. В общей сложности "Газпром" направил на финансирование газоэнергетических проектов на территории Армении около $550 млн. Топливо в Армению поступает транзитом через Грузию.

В декабре 2013 года. "Газпром" и "Газпром Армения" подписали контракт на поставку российского газа в республику в 2014-2018 годах (до 2,5 млрд куб. м ежегодно). Тогда же было заключено межправительственное соглашение о порядке формирования цен на газ. Согласно документу, стоимость топлива снизилась с $270 за тысячу кубометров до $189 (за счет отмены 30-процентной пошлины). 7 сентября 2015 года Минэнерго и министерство энергетики и природных ресурсов Армении подписали протокол о внесении изменений в соглашение о порядке формирования цен при поставке природного газа в республику. Документ юридически устанавливал снижение базовой цены на поставляемый в Армению газ с $189 до $165 за 1 тыс. кубометров. В 2015 году в республику из России было экспортировано около 1,92 млрд кубометров газа.

В начале 2016 года Армения вновь обратилась к РФ с просьбой снизить цену на поставляемый газ. 7 апреля 2016 года в Ереване в ходе визита премьер-министра России Дмитрия Медведева было подписано дополнение к контракту между "Газпром экспорт" и "Газпром Армения" на поставку газа в Армению в 2014-2018 годах. Цена на газ для республики была снижена со $165 до $150. В 2016 году было поставлено 1,87 млрд кубометров газа.

Сотрудничество в транспортной сфере

Сотрудничество двух стран развивается также и в транспортной сфере. В 2008 году армянские железные дороги перешли в концессионное управление компании "Российские железные дороги" (РЖД) сроком на 30 лет с возможным дальнейшим продлением. В настоящее время железные дороги Армении находятся под управлением "Южно-Кавказской железной дороги" (100% дочерняя компания РЖД).

С 2008 года инвестиции со стороны российской компании превысили 6 млрд руб., ведется активная модернизация железнодорожной инфраструктуры. Предполагаемые инвестиции РЖД в развитие армянской железнодорожной сети составят более 14,7 млрд руб.

Военное и военно-техническое сотрудничество

Военное и военно-техническое сотрудничество (ВТС) между Россией и Арменией развивается на основе Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Согласно этому документу, Москва и Ереван обязуются оказывать друг другу взаимную помощь в случае военной угрозы любой из сторон и развивать ВТС. Помимо этого, военное сотрудничество осуществляется в рамках ОДКБ. 25 июня 2013 года был заключен договор между РФ и Арменией о развитии военно-технического сотрудничества.

На территории Армении в Гюмри дислоцируется российская 102-я военная база - единственная российская база в Закавказье (общая численность военнослужащих - около 5 тыс. человек). База сформирована согласно договору от 16 марта 1995 года. Срок ее пребывания на территории республики продлен до 2044 года в соответствии с протоколом от 20 августа 2010 года.

С 2001 года на базе на постоянном совместном боевом дежурстве находятся силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) России и Армении, которые входят в Объединенную систему ПВО СНГ, созданную в 1995 году. 23 декабря 2015 года в Москве было подписано соглашение между РФ и Арменией о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности, которое вступило в силу 11 января 2017 года.

30 ноября 2016 года военные ведомства РФ и Армении подписали соглашение об Объединенной группировке войск (сил) вооруженных сил двух стран "в целях обеспечения безопасности сторон в Кавказском регионе коллективной безопасности". По словам Саргсяна, в группировку войдут 102-я российская военная база и подразделения вооруженных сил Армении. 26 июля 2017 года Путин подписал закон о ратификации данного соглашения, документ вступил в силу 6 августа 2017 года.