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Инновации в газовой отрасли

Проекты Таймлайн Петербургский газовый форум Участники Инновации в газовой отрасли
5 сентября, 12:40 UTC+3
Материал из 1 страницы

Группа РОСНАНО является одним из базовых институтов развития, нацеленных на диверсификацию экономики Российской Федерации. В состав Группы входит Фонд инфраструктурных и образовательных программ, задача которого – формирование  инфраструктуры для наноиндустрии. С 2012 года открыто 15 наноцентров в 9 регионах РФ, которые создали более 500 стартапов. На выставке будет представлена продукция проектных компаний РОСНАНО и стартапов наноцентров, а также нанопроизводителей - членов Межотраслевого объединения наноиндустрии в газовой отрасли.                                                                            

Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий "Сколково" – некоммерческая организация, созданная по инициативе главы государства в сентябре 2010 года. Цель Фонда – мобилизация ресурсов России в области современных прикладных исследований, создание благоприятной среды для осуществления научных разработок по пяти приоритетным направлениям технологического развития: энергетика и  энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные технологии.

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