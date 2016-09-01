Первый резидент томского промпарка приступил к строительству производства за 15 млн рублей

ТОМСК, 1 сентября. /ТАСС/. Первый резидент создаваемого томского промышленного парка начал строительство первой очереди производства продуктов из сои. Инвестиции в проект составят 15 млн рублей, сообщили сегодня в пресс-службе администрации региона.

"Компания "Органик соя продукт" начала строительство своей производственной базы на площадке "Березовая" томского промышленного парка. Запуск производства намечен на первое полугодие 2017 года. В новом здании разместится существующее производство и дополнительное оборудование, необходимое для увеличения объемов переработки с 30 до 40-50 тонн сырья в месяц. Объем инвестиций достигнет 15 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Предприятие получило в аренду 1 га земли. В будущем компания планирует развернуть логистический центр, возвести дополнительные корпуса для запуска новых производственных цепочек.

Резидент производит белковые продукты на основе сои - соевое молоко, творог (тофу), окара, которые поставляет во все регионы России и страны ближнего зарубежья. Продукцию реализуют как небольшие специализированные магазины диетического направления, так и крупные ритейлеры, включая "Ашан", "Магнит" и "Ленту".

Томский промышленный парк расположится на двух площадках: первая (23 га) будет специализироваться на пищевой тематике, на второй (115 га) разместятся предприятия в сфере металлообработки, химии и строительных материалов. Резиденты смогут бесплатно подключиться к инженерной инфраструктуре и будут платить за аренду 1 га земли около 150-160 тыс. рублей в год - это в десятки раз дешевле коммерческой цены. Планируется, что в парке разместятся более двух десятков резидентов, которые создадут 2,5 тыс. рабочих мест.

Первая площадка готова принимать резидентов, ввод второй - "промышленной" - запланирован на конец года, уточнил начальник департамента инвестиций Томской области Александр Федченко. "Развитие инфраструктуры промпарка входит в число приоритетных мероприятий концепции "ИНО Томск". Областной бюджет выделил на эту статью в 2016 году около 7 млн рублей, 144 млн рублей регион получил в виде господдержки из федерации. Этих средств достаточно, чтобы сдать все инфраструктурные объекты промпарка в срок", - привели слова Федченко в пресс-службе.