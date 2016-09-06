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Ректоры: системная работа позволила томским вузам резко подняться в рейтинге QS

Наука ИноТомск
6 сентября, 10:03 UTC+3
ТГУ и ТПУ являются участниками программы повышения конкурентоспособности ведущих российских вузов "5-100"
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Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

© ИТАР-ТАСС/Евгений Курсков

ТОМСК, 6 сентября. /ТАСС/. Системная работа по повышению эффективности позволила Томскому государственному (ТГУ) и Томскому политехническому (ТПУ) университетам резко подняться в глобальном рейтинге, составленном британским научно-исследовательским центром Quacquarelli Symonds (QS), считают ректоры сибирских вузов.

ТГУ, согласно опубликованному сегодня рейтингу, поднялся на 377-е место, показав наилучшую динамику среди российских вузов (плюс 104 позиции). "Это результат системной работы коллектива по многим направлениям. Главное, что показывает этот рост: мы уже освоили международные стандарты. Я рассчитываю, что, независимо от имеющихся ресурсов, мы будем это движение продолжать, потому что перестройка форматов работы уже произошла, и рейтинги об этом свидетельствуют", - привели ТАСС в пресс-службе ТГУ слова ректора Эдуарда Галажинского.

По данным вуза, в ТГУ отмечен рост числа иностранных преподавателей и студентов. Например, только в 2016 году в ТГУ поступили студенты из 37 стран, в том числе впервые - из Иордании и Ганы.

Томский политех поднялся на 81 позицию - до 400-го места. Ректор вуза Петр Чубик заявил ТАСС, что видит в этом успехе труд каждого сотрудника университета: "Стала приносить отдачу система эффективных контрактов, которая действует в ТПУ уже два года. Если в первый год контракты полностью выполнили только 32% научно-педагогических работников, то в этом году - уже 52%. Впечатляющий рывок. Но работать результативно нужно всем и каждому не на 50, а на 100%, тогда результаты будут более значимыми".

Эффективный контракт - трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества. Ранее сообщалось, что в дальнейшем планируется перевести на эту систему другие ведущие вузы РФ.

ТГУ и ТПУ являются участниками программы повышения конкурентоспособности ведущих российских вузов "5-100" и являются одними из лидеров этой программы.

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