Проектный офис по технологиям добычи "трудной" нефти создадут в Томске до конца года

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ТОМСК, 6 сентября. /ТАСС/. Проектный офис для разработки отечественных технологий и подготовки кадров для разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) углеводородов будет создан на базе Томского политехнического университета (ТПУ) до конца года. Он будет в ежедневном режиме заниматься координацией участников будущего кластера технологий по освоению "трудной" нефти, сообщил журналистам сегодня заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов.
"Много наработок и участников, а ежедневной координации нет. Мы не можем от совещания до совещания двигаться, это неэффективно. И чтобы по проектной логике была составлена "дорожная карта" для всех участников, согласована и обеспечивалась ежедневная работа, на базе ТПУ создается проектный офис. До конца года он будет создан", - сказал Антонов.
Сегодня вопросы создания проектного офиса и будущего кластера по разведке и добыче ТРИЗ обсудили на совещании в рамках первого международного форума ресурсоэффективности в ТПУ. В настоящее время прорабатывается юридическая и организационная форма. По предложению губернатора Сергея Жвачкина, координировать работу будет Томский политех, к работе будут подключаться Томский госуниверситет, Институт химии нефти СО РАН, "ТомскНИПИнефть" (институт "Томскнефти" ВНК) и другие научные структуры в зависимости от их компетенций.
Инициатором кластера выступает компания "Газпромнефть-Восток" (структура "Газпром нефти"), которая на первом в России полигоне - Арчинском месторождении в Томской области - изучает новые методы исследования и добычи трудноизвлекаемой нефти. Интерес к кластеру и обмену опытом проявляют другие томские нефтегазовые компании. По словам Антонова, власти региона готовы рассмотреть возможность налоговых преференций для недропользователей, желающих осваивать "трудную" нефть.
"ТПУ накопил достаточно компетенций, чтобы заниматься этим делом. Две трети месторождений нефти и газа Томской области открыто нашими выпускниками. Мы за последние годы создали очень приличную материально-техническую базу для исследования керна и пластовых флюидов. В Томске есть все, чтобы на самом высоком мировом уровне проводить исследования для реализации этого проекта", - сказал ректор ТПУ Петр Чубик, отметив, что первые кадры для нефтегазовой отрасли вуз подготовил за 10 лет до того, как в регионе появилась эта сфера экономики.
Также, по его словам, направление трудноизвлекаемых ресурсов является одной из семи созданных в вузе стратегических академических единиц (САЕ), для реализации которого в ТПУ сконцентрированы серьезные ресурсы.
Трудноизвлекаемые запасы - запасы, находящиеся в пластах с низкой проницаемостью, высокой обводненностью, запасы с пониженным нефтенасыщением, а также расположенные в малых толщинах. Для их эффективного освоения необходимо применять наиболее современные и дорогостоящие методы разработки.