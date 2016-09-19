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Центр промышленной медицины в Томске подготовил более 170 медиков для Арктики

Наука ИноТомск
19 сентября, 10:57 UTC+3
В ходе обучения курсанты прошли курсы по травматологии и сердечно-легочной реанимации
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ТОМСК, 19 сентября. /ТАСС/. Единственный в России центр по подготовке медиков и парамедиков в условиях Арктики и шельфовых месторождений менее чем за год подготовил более 170 специалистов, сообщила ТАСС ректор Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) Ольга Кобякова.

"В настоящий момент обучение прошли уже более 170 курсантов. Это представители таких компаний, как "Газпромнефть-Восток", "Газпром трансгаз Томск", "СибМедЦентр", "Полюс Золото" и другие. География самая разнообразная - Курган, Красноярск, Иркутск, Чита, Томск и другие регионы", - сказала она.

По ее словам, в ходе обучения курсанты прошли курсы по травматологии и сердечно-легочной реанимации. Кроме того, отрабатывались навыки командной работы и лидерские качества для управления медицинской бригадой в кризисной ситуации. "Практическая подготовка осуществляется в имитированной ситуации с применением роботов-симуляторов. Обучение медицинских работников проходит с учетом особенностей работы на отдаленных месторождениях, в том числе в Арктической зоне", - пояснила Кобякова.

Проект реализует малое инновационное предприятие "Арктик Медикал Трейнинг", который учредили СибГМУ и Центр корпоративной медицины - томская медицинская компания, работающая более чем в десятке регионов России, в том числе на труднодоступных производственных объектах Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края и других, а также в Норвегии, Вьетнаме, Азербайджане и Казахстане. Это первый подобный центр в России, где работают инструкторы, имеющие сертификаты международного образца. Они прошли специальное обучение в Польше и Норвегии.

Центр промышленной медицины организован на базе томского медвуза в рамках федерального проекта "ИНО Томск" по созданию в Томске инновационного кластера. Специалисты для работы в экстремальных условиях, на арктическом шельфе нужны в связи с тем, что Россия приступила к активному освоению северных территорий.

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