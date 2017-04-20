Власти ускорят реконструкцию набережной реки в центре Томска

ТОМСК, 20 апреля. /ТАСС/. Власти ускорят реконструкцию набережной и части центрального проспекта в Томске в рамках проекта концепции "ИНО Томск", сообщил в четверг в ходе ежегодного отчета о результатах работы исполнительных органов власти врио губернатора Сергей Жвачкин.

"Мне не раз приходилось слышать упреки в свой адрес в затянувшемся ремонте. Мы <…> знаем, что в непростой экономической ситуации оказались все российские компании. Но даже в этих условиях власть и газовики выполняют свои обязательства и продолжают строительные работы. Сейчас ускорили темп, и мы наверстаем в этом году упущенное", - сказал Жвачкин.

По его словам, работы сдерживает в том числе то, что работы проводятся в историческом квартале. "Куда ни копни, натыкаешься на культурный слой, (нужно) проводить необходимые по закону очень длительные процедуры с участием историков, археологов, ученых. В-третьих, когда мы начинали реконструкцию, сразу говорили, что будем обновлять и переносить коммуникации, создавать новые инженерные системы", - заметил он.

Реконструкция набережной Ушайки и капремонта части центральной городской улицы - проспекта Ленина - стартовала в 2015 году. Предполагалось, что в течение двух лет на набережной появятся прогулочные зоны, концертная площадка-амфитеатр, площадки для воркаута, стритбола, занятий паркуром, детская площадка, кафе, автопарковка и другие объекты. Всю набережную планируется "одеть в гранит". Эти работы - первая очередь приоритетного томского проекта "Томские набережные", в рамках которого на площади в 40 га планируется создать новый многофункциональный деловой и культурно-образовательный центр вдоль берега реки Томь.

По словам Жвачкина, стоимость этого большого проекта оценивается в 83 млрд рублей. "Мы разработали концепцию, мастер-план и "дорожную карту" проекта до 2030 года. Провели проектно-изыскательские работы для сооружения дамбы на правом берегу Томи от коммунального моста до устья Ушайки", - рассказал он о работах, проведенных в рамках этого проекта.

Врио губернатора отметил, что исторический центр Томска приводится в порядок за счет внебюджетных средств - спонсорской помощи, в основном, "Газпрома". Проект "Томские набережные" - зона опережающего развития в рамках концепции по созданию инновационного территориального центра "ИНО Томск". Ожидается, что он позволит привлечь инвесторов и преобразить областной центр.