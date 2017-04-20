Глава Томской области: "ИНО Томск" - перекресток для бизнеса, науки и власти

ТОМСК, 20 апреля. /ТАСС/. Перезагрузка и смена идеологии федерального проекта "ИНО Томск" позволило соединить интересы промышленности, науки и власти для достижения результата, заявил в четверг в ходе ежегодного отчета о результатах работы исполнительных органов власти врио губернатора Сергей Жвачкин.

"В 2015 году мы не просто актуализировали концепцию "ИНО Томск", а на 180 градусов поменяли ее идеологию. Я всю жизнь проработал на производстве, но всегда удивлялся, почему промышленность у нас идет одной дорогой, наука - второй, а власть - третьей. Обновив с правительством "ИНО Томск", мы построили для всех этих дорог единый перекресток", - сказал он.

Востребованный опыт

По словам Жвачкина, этот проект стал федеральной программой комплексного развития региона, в которой объединены "интересы крупных компаний, малого бизнеса, науки, институтов развития и власти". "В нашем томском проекте сегодня задействованы 12 федеральных министерств, ведомств и крупнейших отечественных корпораций", - отметил он.

"В концепции "ИНО Томск" мы переориентировали инновационную политику с предложения на спрос. Выяснили потребность крупного российского бизнеса в новейших образцах технологического оборудования, которые производят томские промышленники, - добавил Жвачкин. - Общая стоимость проекта - более четверти триллиона рублей, две трети этой суммы - это инвестиции частного бизнеса, подтвержденные в бизнес-планах и инновационных стратегиях компаний".

По информации Жвачкина, томский опыт оказался востребованным у других российских регионов. Аналогичные программы разработали в соседней Новосибирской области и Татарстане. "Но мы с вами идем на несколько шагов впереди. И уже достигли впечатляющих результатов в самых разных отраслях экономики и социальной сферы", - заметил Жвачкин.

Рост производства

Как рассказал Жвачкин, стратегическим вектором "ИНО Томска" является промышленное производство. За последние пять лет промышленность в регионе выросла почти на 14%, в то время как в среднем по РФ - всего на 3%. "А производство продукции в обрабатывающих отраслях - на 60%, в то время как в среднем по России - на 2%", - отметил глава региона.

Промышленность в Томской области растет, даже несмотря на незначительный спад в одной их ключевых отраслей - добыче полезных ископаемых, прежде всего, углеводородов.

"В прошлом году мы отметили полувековой юбилей промышленной добычи нефти, наши недра порядком выработаны, а ввод в разработку новых объектов не может заместить выпадающие объемы. Однако у нефтегазового комплекса есть перспективы. Долгосрочные мы связываем с развитием технологий разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов. Вместе с компанией "Газпром нефть" первыми в России мы реализуем новый проект по этой теме", - заявил Жвачкин.

Краткосрочные перспективы роста власти регионам связывают с резким увеличением инвестиций в отрасль: только в прошлом году нефтяники и газовики почти в полтора раза нарастили капвложения в эксплуатационное бурение, строительство и обустройство месторождений, впервые превысив отметку в 40 млрд рублей.

В 1,4 раза за пять лет увеличилось химическое производство, что стало возможным благодаря реализации крупных инвестпроектов по модернизации производств на "Томскнефтехиме" (входит в "Сибур") и на "Сибметахиме" (структура "Газпрома"), а открытию нового производства пищевой пленки на площадке Томского нефтехимического комплекса.

"До 82,5% по сравнению с 2015 годом сократилось производство электрооборудования, электроники и оптики. Однако мы рассчитываем уже в этом году вновь выйти на положительную динамику, так как в этой отрасли завершены два крупных инвестиционных проекта на фирме "Микран" и предприятии "Металлист", - рассказал глава региона о перспективах другой отрасли.

Все больше растет в экономике региона роль деревообработки и производства изделий из дерева (рост за пять лет - 87,4%). "Мы почти покончили с реализацией круглого леса. В прошлом году экспортировали 33 тыс. куб. м "кругляка" - это меньше 1% от заготовленной древесины", - заметил Жвачкин.

Лидером производства в регионе за эти годы стала пищевая промышленность (рост в 3,3 раза за пятилетку). "Я напомню, что пять лет назад мы кардинально поменяли принципы государственной поддержки сельского хозяйства, взяв курс на развитие сферы глубокой переработки дикоросов, создав кластер возобновляемых природных ресурсов - единственный в нашей стране", - сказал он.

Не за красивые глаза

Рост промышленного производства также во много связан с реализацией "дорожных карт" по расширению использования томской продукции и технологий для нужд крупнейших российских компаний.

"В конце 2012-го мы удивили всю страну, пригласив главу "Газпрома" Алексея Миллера в Томск на встречу с директорами промышленных и инновационных предприятий, университетов и академических институтов. А уже в начале 2013-го мы с Алексеем Борисовичем подписали "дорожную карту" - первую и для нас, и для газовиков, вообще первую в стране", - отметил Жвачкин.

"Некоторые директора томских заводов не скрывали своей уверенности в том, что теперь по моей протекции попадут в пул поставщиков "Газпрома". Однако я, проработав в этой компании более 15 лет, занимаясь и добычей, и транспортировкой газа, знал: за красивые глаза "Газпром" не купит ни одной гайки. Компания, которая реализует проекты национального масштаба, возьмет в партнеры только тех производственников, которые готовы выпускать технологическое оборудование выше по качеству и ниже по стоимости", - добавил он.

Благодаря этим договоренностям томские заводы смогли начать производство именно такого оборудования - более надежного и экономичного в эксплуатации, но при этом до 30% дешевле западных аналогов.

"Очень скоро эти наши преимущества увидели и другие крупнейшие российские компании. И сегодня "дорожные карты" по расширению использования томской продукции и технологий у нас подписаны с "Газпромом", "Газпром нефтью", "Интер РАО", "Россетями" и "СИБУРом", - рассказал Жвачкин.

По его словам, только в 2016 году эти гиганты российского бизнеса приобрели у томских предприятий продукции на 6 млрд рублей, причем только "Газпром" - на 3,5 млрд рублей (для сравнения - в 2012 году эта сумма составила только 300 млн рублей). Причем Томский электромеханический завод пошел еще дальше: вместе с "Газпромом" в рамках одного из первых в России специального инвестиционного контракта предприятие строит совместное высокотехнологичное производство антипомпажных и регулирующих клапанов. Это оборудование газовики используют в магистральном газопроводе "Сила Сибири".

Наука и дороги

Как подчеркнул врио губернатора, успех томских промышленников был бы невозможен без мощного научно-образовательного и инновационного комплекса региона, ежегодного финансирование которого уже достигло отметки в 25 млрд рублей.

Кроме того, большое внимание власти уделяют улучшению инфраструктуры для бизнеса. В частности, продолжается развитие особой экономической зоны (Томск), признанной лучшей в России среди зон технико-внедренческого типа. Сейчас в ней строятся инжиниринговый корпус и экспоцентр - первый в регионе.

"Темпы строительства меня пока не устраивают. Вы знаете, что в прошлом году мы добились от правительства передачи управленческих функций особой экономической зоной с федерального на региональный уровень. И в то же время подтвердили в кабинете министров финансирование строительства новых объектов. С появлением полномочий, функций заказчика и после всех необходимых по законодательству процедур мы наверстаем упущенное на строительной площадке", - пояснил Жвачкин.

Другой объект, необходимый для развития региона и лесопромышленного комплекса на во востоке Томской области - реконструкция автодороги Камаевка - Асино - Первомайское общей стоимостью около 3 млрд рублей.

"Реконструкцию первого пускового комплекса за миллиард рублей завершим уже в этом году и продолжим работу в правительстве, Минтрансе и Минфине, чтобы получить финансирование на следующие два этапа", - резюмировал Жвачкин.