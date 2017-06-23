Томичи показали системы для очистки воды и управления солнечными батареями на ЭКСПО-2017

ТОМСК, 23 июня. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) представили на Всемирной выставке ЭКСПО-2017 автономные системы для очистки воды и управления солнечными батареями, которые подходят для использования в труднодоступной местности, в том числе в Арктике, сообщила пресс-служба вуза.

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 начала свою работу в Астане 10 июня, а завершится 10 сентября. Тема выставки в этом году - "Энергия будущего". В ней принимают участие 115 стран. Основной темой российской экспозиции на выставке стала Арктика.

"Томский политехнический университет является единственным российским вузом в составе постоянной экспозиции России. Политехники представляют две свои разработки - это система управления солнечными батареями и мобильный комплекс очистки и обеззараживания хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод", - говорится в сообщении.

Уточняется, что разработанная в ТПУ система управления солнечными батареями поворачивает аккумуляторы вслед за солнцем, благодаря чему они поглощают максимально возможное количество энергии. При этом томские инженеры смогли создать солнечные батареи, все механические и электронные компоненты которых успешно работают при морозе до минус 50 градусов.

"Разработанный политехниками комплекс для очистки сточных вод на основе электронного ускорителя позволяет одновременно очищать и обеззараживать воду, которую до этого использовали для хозяйственных нужд в жилых домах и на предприятиях. Комплекс работает в автоматическом режиме, и его можно быстро развернуть в отдаленных районах", - отметили в вузе.

По данным пресс-службы, импульсный ускоритель, который используют в комплексах ТПУ, в отличие от электронных аналогов не требует больших затрат энергии и не генерирует рентгеновского излучения, при котором требуется изолировать устройство с помощью сооружений из бетона и свинцовых плит. Кроме того, импульсный ускоритель запускает процесс самоочищения в воде без дополнительных реагентов.