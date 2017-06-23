Китайский инвестор вложит $20 млн в развитие томской фирмы, поставляющей пиломатериал IKEA

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ТОМСК, 22 июня. /ТАСС/. Томское ООО "Сибирьлес" (инвестором выступает "Сунн Юань" из КНР) в ближайшие годы удвоит производство пиломатериалов для компании IKEA, для чего китайский партнер вложит в ее развитие $20 млн, сообщил журналистам вице-губернатор по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.
По его словам, в настоящее время в Томской области с участием китайского капитала создано более 90 предприятий, причем около половины из них - компании, которые работают в сфере лесной промышленности. По данным администрации региона, одно из них - ООО "Сибирьлес", работающее в Зырянском районе области с 2006 года.
"Сегодня соинвесторы из КНР планируют вложить в развитие "Сибирьлес" еще порядка $20 млн, чтобы в ближайшие два три года как минимум удвоить объем выпуска продукции", - сказал Кнорр.
Он уточнил, что сейчас "Сибирьлес" ежемесячно выпускает 7 тыc. шпона и 30 тыс. кубов пиломатериала и заготовок. Продукция компании поставляется на фабрики IKEA.
Замгубернатора добавил, что сейчас решается вопрос о признании "Сибирьлес" приоритетным проектом. Этот статус позволит компании получать участки для заготовки леса в особом порядке - без участия в аукционе. При этом IKEA интересуют не ценные виды древесины, а береза, которая составляет 38% лесного фонда и практически не востребована как сырье для переработки.
"IKEA переводит из Иркутской области и других регионов заказы, касающиеся изделий из березы, и просит выделить дополнительные участки для заготовки леса", - отметил Кнорр.