Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Томские власти будут субсидировать авиарейсы на север региона с июля

Наука ИноТомск
28 июня, 12:24 UTC+3

Льготными билетами смогут воспользоваться 10,2 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

Пенсионеры, молодежь и инвалиды смогут летать из Томска в город нефтяников Стрежевой на севере региона по льготной цене с 1 июля, сообщила в среду пресс-служба обладминистрации.

Как уточняется на сайте Законодательной думы Томской области, депутаты одобрили предложение обладминистрации о субсидировании авиаперелетов в среду. Для сохранения льготной цены на билеты необходимо ежегодно выделять  авиаперевозчикам компенсации в размере около 40 млн рублей.

"С 1 июля цена авиабилета из областного центра в северную столицу региона для молодых людей не старше 23 лет и пенсионеров по возрасту снизится почти вдвое и составит 5 тыс. рублей в одну сторону. По инициативе (временно исполняющего обязанности губернатора региона - ред.) Сергея Жвачкина на эти цели из областного бюджета будет направлено более 20 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по предварительным подсчетам, льготными билетами смогут воспользоваться 10,2 тыс. человек - около 30% ежегодного пассажиропотока по данному маршруту.

По данным аэропорта Томска, в настоящее время полеты между Томском и Стрежевым выполняет авиакомпания "Турухан". В понедельник и пятницу совершается по два рейса в день в каждую сторону. В остальные дни недели - по одному.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Инфографика
Hyperloop: что надо знать о сверхскоростном транспорте будущего
Грантовое финансирование фонда "Сколково" 2014
Ракета-носитель «Ангара A5»
Действующие инструменты государственной поддержки инновационных компаний
Фото
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
6
Американские ученые провели акции протеста сразу в нескольких городах США
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Почта России" обнаружила, что бесплатно перевозила почту на сотни миллионов рублей
2
Минобороны опровергло сообщения о захвате в Луганской области "российского военного"
3
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
4
Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком
5
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
6
ВМФ РФ планирует построить перспективный авианосец
7
Генсек НАТО сообщил о полной готовности батальонов в Восточной Европе
Темы дня
Загрузка...
Реклама