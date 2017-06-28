Томские власти будут субсидировать авиарейсы на север региона с июля

Пенсионеры, молодежь и инвалиды смогут летать из Томска в город нефтяников Стрежевой на севере региона по льготной цене с 1 июля, сообщила в среду пресс-служба обладминистрации.

Как уточняется на сайте Законодательной думы Томской области, депутаты одобрили предложение обладминистрации о субсидировании авиаперелетов в среду. Для сохранения льготной цены на билеты необходимо ежегодно выделять авиаперевозчикам компенсации в размере около 40 млн рублей.

"С 1 июля цена авиабилета из областного центра в северную столицу региона для молодых людей не старше 23 лет и пенсионеров по возрасту снизится почти вдвое и составит 5 тыс. рублей в одну сторону. По инициативе (временно исполняющего обязанности губернатора региона - ред.) Сергея Жвачкина на эти цели из областного бюджета будет направлено более 20 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по предварительным подсчетам, льготными билетами смогут воспользоваться 10,2 тыс. человек - около 30% ежегодного пассажиропотока по данному маршруту.

По данным аэропорта Томска, в настоящее время полеты между Томском и Стрежевым выполняет авиакомпания "Турухан". В понедельник и пятницу совершается по два рейса в день в каждую сторону. В остальные дни недели - по одному.