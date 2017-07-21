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Первые в РФ магистры по ядерной медицине оказались востребованы в Казахстане и Монголии

Наука ИноТомск
21 июля, 14:30 UTC+3

Обучение проходило на базе вузов, а также омского национального исследовательского медицинского центра СО РАН и Томского областного онкологического диспансера

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© Евгений Курсков//ТАСС, архив

ТОМСК, 21 июля. /ТАСС/. Томский политехнический и Сибирский государственный медицинский университеты выпустили первых магистров по направлению "Ядерная медицина", которые специализируются на разработке и применении высокотехнологичного оборудования и радиофармпрепаратов, в том числе, для лечения онкологии; специалисты оказались востребованы в России и за рубежом, сообщила ТАСС представитель вуза.

"Уникальная для России сетевая программа подготовки магистров "Ядерная медицина" была запущена в 2015 году, после подписания соглашения между ТПУ и СибГМУ. Программа направлена на подготовку конкурентоспособных специалистов для российских и зарубежных научно-исследовательских и медицинских центров", - сказала она.

Собеседница агентства отметила, что обучение проходило на базе вузов, а также омского национального исследовательского медицинского центра СО РАН и Томского областного онкологического диспансера. Магистры обладают профильными компетенциями и в медицине, и в физике. В первом выпуске – 10 специалистов.

"Трое будут работать в Томском онкологическом диспансере, двое в Петербургском университете ядерной физики имени Б.П. Константинова, где появилась новая установка для лечения катаракты глаза с применением методов ядерной медицины, две иностранки трудоустроены в Казахстане и Монголии, один выпускник остался работать в ТПУ на кафедре общей физики, двое пошли в аспирантуру в томские вузы", - добавила она.

Как рассказал ТАСС один из выпускников программы Дмитрий Вьюшков, несколько лет назад он окончил СибГМУ и сейчас работает радиологом в томском онкодиспансере – в его обязанности входит участие в планировании процедур для больных при возможности применить физические методы лечения, а также проводит эти процедуры. Обучение по программе позволило ему углубить знания по профессии.

"Физические методы лечения рака позволяют достичь уменьшения или полного регресса опухоли, замедления ее роста. В год в среднем принимаем четыре тысячи пациентов. Нам бы хотелось расширяться, потому что поток просто колоссальный", - отметил он.

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