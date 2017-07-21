Для газификации населенных пунктов пяти районов Томской области будет использован СПГ

ТОМСК, 21 июля. /ТАСС/. Кожевниковский район станет пятым муниципалитетом Томской области, где будет реализован проект автономной газификации сжиженным природным газом; получить проектную документацию для строительства инфраструктуры планируется в течение года, сообщила пресс-служба обладминистрации со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора Сергея Жвачкина.

"Газификация села Кожевниково с населением в 8 тысяч человек продолжится с использованием технологии сжиженного природного газа. Об этом на встрече с жителями района заявил глава Томской области Сергей Жвачкин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в прошлом году жители райцентра жаловались Жвачкину, что проектной мощности действующего газопровода не хватает для подключения новых потребителей в райцентре.

В настоящее время руководство области достигло необходимых договоренностей с "Газпромом". Начались проектно-изыскательские работы, которые планируется завершить в течение года , после чего в Кожевникове начнется строительство новых объектов газификации.

Ранее было принято решение о том, что газификация сжиженным природным газом также планируется для населенных пунктов Шегарского, Бакчарского, Тегульдетского и Чаинского районов, удаленных от магистральных газопроводов. Проект предполагает строительство комплекса по сжижению природного газа и систем приема, хранения и регазификации.

Ранее сообщалось, что "Газпром" и администрация Томской области реализуют долгосрочную программу по газификации региона. В рамках соглашения уже появилось пять межпоселковых газопроводов протяженностью 98 км, благодаря чему уровень газификации вырос с 6,3% до почти 12%. В этом году "Газпром" приступит к сооружению шести межпоселковых газопроводов протяженностью 180 км. Объекты введут до 2020 года.