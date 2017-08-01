Экономия бюджета Томской области на госзакупках выросла на 24% в 2017 г.

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ТОМСК, 31 июля. /ТАСС/. Томская область сэкономила в январе-июне 2017 года около 308 миллионов рублей благодаря системе закупок на конкурсной основе – на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба обладминистрации.
Как пояснили ТАСС в обладминистрации, в первом полугодии 2016 года экономия составила 247,9 миллиона рублей. Среднее снижение начальной (максимальной) цены контракта при проведении конкурентных закупок во втором квартале 2016 года составило 10,5%, в первом квартале 2016 года – 12,2%.
"Эффективность проведенных закупок выразилась в экономии средств бюджета Томской области, размер которой составил 308 миллионов рублей. Среднее значение снижения начальной (максимальной) цены контракта при проведении конкурентных закупок во втором квартале 2017 года составило 12,8%, в первом квартале — 13,4%, что выше среднего значения по России (7-10%)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в первом полугодии 2017 года государственными заказчиками Томской области заключено 2,89 тыс. контрактов на общую сумму более 2 млрд рублей. В среднем на заключение одного контракта претендовали три участника.