Максим Решетников: больше 40% московских предприятий начали работать на экспорт

Экономическая ситуация в Москве в 2016 году начала стабилизироваться: столица полностью выплатила внешний долг и вдвое сократила госдолг, издержки предприятий сократились, а заработная плата стала расти быстрее инфляции. Как будет развиваться промышленность и торговля в новом году, будет ли это зависеть от цен на нефть, и чем введение платной парковки похоже на работу с мигрантами - об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников.

- Максим Геннадьевич, подведем итоги этого года. Что изменилось в экономическом развитии столицы? Какие результаты вы считаете главными?

- Главное - год был лучше, чем ожидали. Московская экономика показала, что способна адаптироваться к непростым экономическим условиям. Экономика переходит в стадию пусть и невысокого, но роста. Мы видим интерес к инвестициям и обсуждению инвестиционных проектов, развитие предпринимательской инициативы. Заработали меры поддержки экономики, которые были запущены в последние годы.

Набрала обороты система поддержки реального сектора экономики, которую мы запустили в начале года. В этом году мы поддержали 30 компаний, на которых заняты порядка 43 тыс. человек. За счет статуса технопарков и промышленных комплексов они снизили свою налоговую нагрузку практически на четверть. Сейчас мы ожидаем, что они будут инвестировать в свое развитие, создавать новые рабочие места и повышать заработные платы.

Также важно, что продолжается легализация малого бизнеса. В этом году было выдано 50 тыс. патентов для индивидуальных предпринимателей, что существенно больше, чем в прошлом. По итогам 11 месяцев этого года число предпринимателей в Москве увеличилось на 9%. За год создано 50 тыс. новых ИП. Налоговые поступления от малого бизнеса в бюджет города выросли на четверть.

Стабильно исполняется бюджет, реализуется городская инвестиционная программа. В первую очередь это дороги, развязки, метро.

- Есть ли результаты, непосредственно связанные с жизнью обычного москвича?

- Вообще-то все результаты так или иначе затрагивают жизнь москвичей. Но в первую очередь - это социальная система столицы, которой традиционно уделяется особое внимание и которая работает без сбоев. Бюджет стабилен - город предоставляет москвичам льготы, выплачивает субсидии, в начале года был проиндексирован ряд социальных выплат.

Отмечу и благоустройство городских пространств. Причем если раньше традиционно это считалось расходами бюджета, то в этом году мы увидели, что это не затраты, а инвестиции.

Городское пространство преображается: мы видим, как открываются новые рестораны, кафе. В результате увеличивается приток туристов, и, главное, москвичи более активно пользуются этой средой и тратят деньги в собственном городе.

- Что в этом году с заработной платой? У работников каких отраслей она выросла больше всего, у каких - меньше?

- Заработная плата в столице по итогам года может вырасти на 8% - в этом случае она превысит инфляцию. Но это характерно не для всех отраслей. Пенсионный фонд - а его данным мы доверяем больше официальной статистики - подведет итоги позже, но это точно не госслужащие. Могу сказать по себе: в нашем департаменте зарплаты не выросли.

Хорошая ситуация в этом плане сложилась для сотрудников компаний реального сектора экономики. Впрочем, рост зарплат этого года у них во многом компенсирует отсутствие индексации в предыдущем.

- Как развивается реформа миграционного законодательства? Сколько мигрантов до сих пор работает нелегально, по оценке департамента?

- Иностранные работники в этом году получили более 400 тыс. патентов: это граждане Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Молдавии и Украины. От продажи патентов в этом году в бюджет города поступило 14 млрд руб. – на 30% больше, чем в предыдущем.

"Серый" сектор все еще существует, но его размеры за последние три года значительно сократились. Точное количество подсчитать сложно, данные миграционного учета отражают число граждан СНГ, въехавших в Россию через Москву в 2016 году, а не перемещения между отдельными регионами. Проблема еще в том, что не все легализованные мигранты оплачивают патенты вовремя. Но в то же время доля тех, кто платит, увеличилась: раньше их было 53%, сейчас уже 78%.

- Какие факторы будут влиять на экономику Москвы в следующем году, по-вашему?

- Один из ключевых факторов - это уровень реальных процентных ставок. Сейчас для компаний он, конечно, тяжеловат. С другой стороны, важна политика налогообложения на среднесрочный период. Это вопрос предсказуемости правил игры и для бизнеса, и для граждан.

В целом макроэкономическая ситуация сейчас стабилизируется, те предприятия, чья продукция конкурирует с импортом или идет на экспорт, получили выгоду от девальвации.

В этой ситуации наша экономическая политика должна контролировать рост издержек, иначе этот эффект "съестся". Поэтому мы сдерживаем тарифы для промышленных предприятий на уровне ниже инфляции, упрощаем административные процедуры, развиваем систему налоговых льгот для производственных компаний.

- Планируются ли какие-то новые проекты в следующем году?

- Есть несколько социальных проектов, но говорить о них пока рано. Главное, что мы продолжаем те проекты, что начали. Экспертиза проектной документации по Северному дублеру Кутузовского проспекта, как мы надеемся, завершится в третьем квартале 2017 года, и начнется строительство. Сейчас мы решаем вопросы с землеотводами, выносом коммуникаций и т. д.

Дальнейшее развитие Московского центрального кольца, территории завода ЗИЛ, строительство новых транспортно-пересадочных узлов - это тоже задачи на ближайшее будущее. Правительство города создает необходимые условия для реализации проектов. Очень важно, чтобы все было без сбоев, административных барьеров, поскольку в условиях высоких процентных ставок задержка даже на один месяц - это очень большие убытки для инвесторов.

- Будут ли новые проекты с иностранными инвесторами?

- Да, и как раз сейчас один из таких проектов мы обсуждаем с крупной немецкой корпорацией. Это образовательный проект - создание крупного техникума.

- Как будут развиваться дальше московские предприятия? Какие отрасли сейчас самые перспективные? И сколько еще технопарков может появиться в 2017 году?

- Прибыльность предприятий увеличивается, хотя и не во всех отраслях. В этом году наш департамент начал самостоятельно рассчитывать индекс издержек для IT- и производственных компаний. Оказалось, что их издержки в валютном выражении снизились по отношению к 2014 году от 30 до 50%, в некоторых случаях даже до 60%. При этом последний мониторинг реального сектора на основе налоговых данных показал, что 45% предприятий имеют доходы от экспорта. За девять месяцев 2016 года экспорт московских предприятий вырос на 25%: это компании в сфере обрабатывающей промышленности, IT, науки и прочие. У нас ведь многие научные организации при ближайшем рассмотрении имеют собственные крупные производственные базы.

Что касается перспективных отраслей - все, что конкурируют с импортом. Медикаменты, машиностроение, производство транспортных средств, оборонка. По соотношению "цена-качество" после происшедшей девальвации конкурентоспособность нашей продукции значительно выросла. Многие компании продолжают оптимизировать свои расходы. Это только кажется, что наличие больших земельных участков в Москве - благо. Но когда ты занимаешься производством, это затраты. Надо платить налоги на недвижимость, за свет, за отопление, за охрану и т. д. Раньше у всех была надежда, что когда-нибудь эти площади можно будет застроить жильем, но сейчас политика у города четко определена: если это промзона, то в ней надо создавать рабочие места.

Новые технопарки и промышленные комплексы открываются постоянно, московские компании постепенно втянулись в эту работу. Но многим из них требуется сначала навести порядок со своим имущественным комплексом: оформить его, сделать межевание и т. д. Статус технопарка в итоге получает один из четырех подавших заявку. В этом году статус технопарка или промкомплекса получили 30 компаний, еще 28 заявок находятся на рассмотрении. Среди заявок на статус есть компании из различных отраслей - пищевое производство, фармацевтическое производство, машиностроение, оборонная промышленность, научные комплексы.

- Изменится ли как-то структура доходов и расходов в бюджете Москвы в новом году? Налоговые поступления от нефтегазовых компаний в нем продолжают снижаться, в этом году они сократились больше чем на треть по сравнению с предыдущим. Цены на нефть сейчас растут - это что-то изменит?

- Мы не очень сильно зависим от цен на нефть. Доля поступлений по налогу на прибыль от нефтегазовых компаний составляет около 2% доходов бюджета. Это не то, от чего будет зависеть развитие города. Но это важный для Москвы сектор экономики, ведь они платят налог на доходы физических лиц, а заработная плата сотрудников таких компаний достаточно высокая, поскольку они конкурируют на глобальных рынках и их специалисты должны обладать компетенциями мирового уровня. И это, конечно, благо для города, что такие компании, как ЛУКОЙЛ, "Роснефть" и многие другие, расположены здесь.

- А как насчет НДФЛ? Вырастет ли еще его доля, которая последние годы составляет большую часть бюджета, по-вашему?

- Не думаю, что она увеличится, в бюджете у нас заложен рост поступлений от НДФЛ на уровне чуть выше 5% - это план на будущий год к оценке этого года. В целом же говорить о росте доходов населения в следующем году пока рано. В этом отношении мы всегда закладываем консервативный прогноз, потому что нам важно понимать гарантированный минимум, который мы получим. Но мы ждем, что заработные платы москвичей будут расти. По тому, как развивается бизнес, мы видим, что его прибыльность увеличилась, хотя и не во всех отраслях. Когда идет такая структурная перестройка, как сейчас, всегда кому-то хуже, кому-то лучше. В прошлом декабре и в 2014 году торговлю "штормило", рестораны на каком-то этапе стояли полупустые, а сейчас по любой пешеходной зоне идешь и видишь, что все заведения заполнены людьми.

- Для большинства москвичей, несмотря на прогнозируемый рост заработной платы, экономическая ситуация не улучшается: тарифы на проезд в общественном транспорте поднимут на 7,5% с января, тарифы на ЖКХ вырастут с июля на 7%, платная парковка продолжает расширяться…

- Тарифы - это отдельная тема, нам стоит больших усилий удержать их в пределах инфляции. Когда мы принимаем решения их повысить, мы полагаемся на систему социальной защиты: чтобы те, кто не может платить, получили соответствующую поддержку.

Что касается введения платной парковки - у нее не фискальная функция. Здесь важно, что если есть дефицитный ресурс, мы можем его распределять административно, а можем экономически: когда его получает тот, кто платит установленную цену. Если проводить параллель с миграцией, то видно, насколько экономическая система оказалась эффективнее административной, когда распределяли квоты и давали разрешения.

- Планируется ли как-то сокращать расходы бюджета в новом году? В чем вы видите свои основные задачи на следующий год сейчас?

- Для департамента сейчас основная задача - это изменение правил тарифного регулирования. На федеральном уровне достаточно жесткое и устаревшее законодательство, которое не дает нам реализовать ту модель развития, которая нужна городу. Регионам нужно дать больше свободы. Что касается Москвы - нам надо постараться максимально разгрузить текущий тариф от ненужных расходов.

Сейчас, к примеру, федеральным законодательством предусмотрены льготы по присоединению к теплосетям, и убытки, которые возникают вследствие этого, вынужден оплачивать потребитель. Нам хотелось бы, чтобы все расходы, связанные с развитием, несли те, кому это развитие необходимо, а москвичи не оплачивали бы прокладку сетей до соседних новостроек.

Мы хотели бы оптимизировать процедуру, чтобы сократить число споров между застройщиками и сетевиками, перейти к прозрачным и понятным правилам. Очень многое уже сделано в этом направлении, но есть и открытые вопросы на будущее.

- Какой рецепт успеха в 2017 году вы можете дать москвичам?

- Еще раз подчеркну: 2016 год сложился лучше, чем многие предполагали. Поэтому сегодня может появиться риск завышенных ожиданий. Да, наступающий год может стать временем экономического роста, увеличения благосостояния, прибыли. Но автоматически этого не произойдет. Планка необходимых для этого усилий становится выше.

Поэтому мое пожелание и бизнесу, и москвичам: видеть себя глобально. Каждый должен быть готов к росту. К новому, более высокому, чем сейчас, уровню конкуренции. К развитию - себя, своих компетенций, своих навыков.