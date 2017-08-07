Импорт машин и оборудования в РФ в первом полугодии вырос на 33%

Российская теннисистка Макарова выиграла турнир WTA в ВашингтонеСпорт 7 августа, 2:25
Американка Киз стала победительницей турнира WTA в СтэнфордеСпорт 7 августа, 1:42
Красавцы Манчини: "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-ПетербургеСпорт 7 августа, 0:37
Россияне смогут увидеть лунное затмение почти на всей территории страныКосмос 7 августа, 0:31
Американская легкоатлетка Боуи стала чемпионкой мира в беге на 100 мСпорт 7 августа, 0:09
Тренер: чемпионат мира, как и весь сезон, для легкоатлетки Муллиной получился достойнымСпорт 7 августа, 0:01
Новозеландский легкоатлет Уолш стал чемпионом мира в толкании ядраСпорт 6 августа, 23:50
Саакашвили заявил, что намерен легально вернуться на УкраинуМеждународная панорама 6 августа, 23:43
Боль в правом плече вынудила копьеметательницу Ребрик сняться с выступлений на ЧМСпорт 6 августа, 23:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Объем импорта машин и оборудования в Россию в январе - июне 2017 года вырос на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $47,424 млрд, сообщается в материалах Федеральной таможенной службы.
За отчетный период импортировано машин и оборудования из стран дальнего зарубежья (широкий спектр техники, включая энергетическое и специальное оборудование, автоспецтехнику, суда и летательные аппараты) на сумму $44,925 млрд, из стран СНГ - на $2,5 млрд.
При этом экспорт из России машин и оборудования в январе - июне 2017 года в денежном выражении составил $10,573 млрд, что на 15,8% больше, чем годом ранее.