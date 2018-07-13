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"Ростов-Арена" останется домашним стадионом ФК "Ростов"

Регионы Центральный федеральный округ Спорт
13 июля, 14:49 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 13, июля. /ТАСС

Об этом сообщил в пятницу министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян

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Футболисты "Ростова"

Футболисты "Ростова"

© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июля. /ТАСС/. Домашней ареной футбольного клуба "Ростов" на данный момент остается стадион "Ростов-Арена", построенный к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщил в пятницу министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в новом сезоне футбольный клуб продолжит играть на своем старом стадионе "Олимп-2" из-за дорогой арендной платы за "Ростов-Арену". Стоимость одной игры, по данным местных СМИ, на "Ростов-Арене" составляет примерно 3 млн рублей, а на "Олимп-2" игра обходится клубу не более чем в 400 тысяч рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФК "Ростов", пока эту информацию клуб не комментирует.

"Домашней площадкой для ФК "Ростов" на данный момент остается стадион "Ростов-Арена". Первая игра с чеченским "Ахматом" пройдет уже 28 июля, и мы будем оказывать всяческую поддержку нашему клубу", - цитирует пресс-служба слова Аракеляна.

Как уточнили ТАСС в областном министерстве по физической культуре и спорту, в настоящее время ведутся переговоры о передаче стадиона "Ростов-Арена" в региональную собственность. "Вопрос о месте проведения следующих домашних матчей сезона решается с руководством клуба и информация о том, что клуб намерен играть на стадионе "Олимп-2" является неподтвержденной", - добавили в пресс-службе.

Сейчас футболисты "Ростова" находятся на учебно-тренировочном сборе в Австрии и пробудут там до 22 июля.

Ранее Аракелян сообщал, что годовое содержание нового стадиона "Ростов-Арена", построенного специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, составит около 300 млн рублей.

О стадионе

Футбольный стадион "Ростов-Арена" на 45 тысяч мест построен на левом берегу реки Дон в Ростове-на-Дону. 17 марта он был официально введен в эксплуатацию.

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