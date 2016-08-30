Свыше 410 млн руб. израсходовали на подготовку к новому учебному году в Ивановской области

Более 410 млн руб. израсходовали на подготовку к новому учебному году в Ивановской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на начальника департамента образования Ольгу Антонову.

"На подготовку к новому учебному году израсходовано свыше 410 млн руб., более 90% которых - средства муниципальных бюджетов. 18,8 млн руб. привлечено из федерального бюджета на совершенствование спортивной инфраструктуры в сельских школах. Сегодня 94% школьников Ивановской области обучаются в современных условиях", - приводит пресс-служба слова Антоновой, выступившая на заседании регионального правительства.

Приоритетной задачей на период до 2020 года, по словам руководителя ведомства, является увеличение мест в школах. С 1 сентября в две смены будут обучаться 8,7 тыс. учащихся в 61 школе области - это 9% от общего количества школьников. Существует потребность в строительстве и реконструкции школ в Иванове, Кинешме, Кохме, Ивановском, Савинском, Родниковском и ряде других муниципалитетов, отметила начальник департамента образования.

Губернатор Ивановской области Павел Коньков заявил, что регион приступает к реализации программы строительства новых школ. Однако чтобы получить федеральное софинансирование в 2017 году, необходимо провести большой объем подготовительной работы уже до конца текущего года. Глава региона призвал муниципальные власти активнее взаимодействовать с застройщиками. "Сегодня у вас есть полномочия по обременению строительных организаций, ведущих комплексную застройку, объектами социальной сферы", - подчеркнул он.

В качестве дополнительных способов решения проблемы Ольга Антонова назвала открытие новых классов в уже действующих школах, а также организация обучения старшеклассников на базе вузов. Губернатор поручил департаменту и главам муниципальных образований проработать данные предложения. По информации пресс-службы, с 1 сентября на территории региона откроются 803 образовательные организации, в которых начнут занятия более 200 тыс. человек, в том числе свыше 10,7 тыс. первоклассников. Все учреждения приняты комиссиями и готовы к началу учебного года.