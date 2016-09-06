Развитие регионов РФ обсудят на международном форуме "Золотое кольцо" в Ивановской области

Новые направления развития регионов России обсудят участники XI Международного промышленно-экономического форума (МПЭФ) "Золотое кольцо", который пройдет в Иванове и Плесе с 9 по 11 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

"В центре обсуждения будут вопросы участия регионов в реализации флагманских государственных проектов, в числе которых Национальная технологическая инициатива (НТИ), возможности брендовой экономики и новых креативных индустрий, развитие территорий и региональных экосистем", - цитирует пресс-служба председателя оргкомитета форума, губернатора Ивановской области Павла Конькова.

В рамках форума пройдут XXIV Международный текстильный салон, межотраслевая выставка продукции отечественных товаропроизводителей "Иваново-Вознесенская ярмарка", выставка "Инновационный потенциал Ивановской области". "Особое внимание планируется уделить вопросам формирования новых конкурентных преимуществ и определению стратегии вхождения Ивановского региона в число пилотных по реализации НТИ и развитию рынка индустрии моды FashionNet", - говорится в сообщении пресс-службы.

В дискуссионную программу вошли тематические круглые столы, семинары и пленарное заседание. На базе ведущих университетов области состоятся мероприятия для студентов, молодых ученых и предпринимателей - старт конкурса социально-ориентированных проектов и программ для профориентации молодежи, мастер-класс по подготовке презентации инновационного проекта, предварительный отбор проектов для конкурса УМНИК Фонда содействия инновациям.

К участию в форуме приглашены представители деловых кругов и органов власти регионов России, федеральных министерств и ведомств, Союза промышленников и предпринимателей России, Торгово-промышленной палаты России, Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, Фонда развития моногородов, российского и мирового экспертного сообщества, крупнейших компаний. Свое участие подтвердили генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Андрей Никитин, губернатор Ивановской области Павел Коньков, президент Национальной академии индустрии моды Вячеслав Зайцев, исполнительный президент Национальной палаты моды Александр Шумский.

Первый форум "Золотое кольцо" провели в регионе в 2006 году. Первоначально он представлял собой тематическую площадку для обсуждения проблем текстильной индустрии. В 2015 году МПЭФ собрал свыше 300 представителей научных и деловых кругов России, Италии, Турции, Германии, Таджикистана, Казахстана, Белоруссии. "Ваши традиционные встречи вызывают большой интерес в профессиональном сообществе. Ведь именно здесь обсуждаются перспективы развития высокотехнологичных производств. А главное, что идеи, представленные на форуме, превращаются в крупные инвестиционные проекты", - приветствовал участников МПЭФ-2015 председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Главная тема форума текущего года - "Новые векторы развития регионов России: приоритеты и барьеры", девиз - "От импортозамещения к новым индустриям и глобальным рынкам".