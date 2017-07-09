Египет намерен добиваться возобновления палестино-израильских переговоров

КАИР, 9 июля. /ТАСС/. Египет приложит максимум усилий для возобновления мирных палестино-израильских переговоров. Об этом заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси по итогам встречи с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом, которая в воскресенье состоялась в Каире.

Каир "продолжит свои усилия, направленные на возобновление переговоров между израильтянами и палестинцами для достижения мира", отметил египетский лидер. По его словам, "палестинская проблема всегда была и остается приоритетом политики Египта, и ее справедливое решение является основой для восстановления безопасности и стабильности во всем ближневосточном регионе".

Со своей стороны Аббас подчеркнул важность поддержки международным сообществом палестинской позиции, направленной на установление прочного мира с Израилем на принципе создания двух государств. Он также указал на стремление администрации США "реанимировать переговорный процесс между Палестиной и Израилем".