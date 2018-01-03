Армия Израиля зафиксировала запуск третьей за день ракеты из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля зафиксировала в среду третий за день запуск ракеты из сектора Газа по территории еврейского государства. Об этом говорится в поступившем в среду в представительство ТАСС коммюнике пресс-службы Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад был идентифицирован третий запуск ракеты из сектора Газа, сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде округов на юге Израиля в районе падения ракеты", - говорится в документе. Военные добавили, что, "по результатам поисков обломков двух предыдущих ракет, пущенных ранее сегодня по Израилю из сектора Газа, не было идентифицировано место падений". О пострадавших в результате этих трех ракетных пусков сообщений не поступало.

Запуски ракет по Израилю возобновились после того, как 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей еврейского государства и распорядился начать перенос туда посольства США. За декабрь по территории Израиля было выпущено около 40 ракет. О жертвах сообщений не поступало. Армия обороны Израиля за это время поразила в ответ более 40 военных постов и объектов ХАМАС в секторе Газа, в результате чего погибли по меньшей мере два палестинца, около 30 получили ранения.