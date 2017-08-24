Последний фильм Веры Глаголевой будет закончен к лету 2018 года

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Последний фильм Веры Глаголевой под названием "Глиняная яма" планируют закончить к лету 2018 года.
Об этом ТАСС в четверг сообщила продюсер Наталья Иванова.
Народная артистка РФ, актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась 16 августа в Германии на 62-м году жизни, из-за болезни режиссер не успела закончить свою картину.
"Рабочее название фильма "Глиняная яма", - сказала продюсер. - Заканчивать его будем к лету будущего года. По жанру - это социальная драма". Иванова добавила, что картина "снята на 90%, впереди досъемка в Казахстане и постпродакшн". "В титрах Вера Глаголева - режиссер. Она была и останется им в этом фильме", - сказала Иванова.
В основе картины - одноименная пьеса Ольги Погодиной-Кузьминой. Главные герои фильма - мать и две дочери, которые живут в провинциальном городе.