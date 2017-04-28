Что важно знать о космодроме Восточный

Год назад, 28 апреля 2016 г., был проведен первый запуск с нового российского космодрома Восточный.

Стартовавшая ракета-носитель "Союз-2.1а" с блоком "Волга" вывела на околоземную орбиту научно-образовательные спутники "Ломоносов" (МГУ им. М. В. Ломоносова) и "Аист-2Д" (Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева, Самарский университет), а также студенческий наноспутник SamSat-218 ("СамСат-218"; другое название: "Контакт-Наноспутник"; Самарский университет).

Космодром Восточный располагается на территории Свободненского и Шимановского районов Амурской области, в междуречье Зеи и Большой Пёры.

Его общая площадь - около 700 кв. км.

Административный центр - г. Циолковский (в 1961-1969 гг. - пос. Углегорск, в 1969-1994 гг. - пос. Свободный-18, в 1994-2015 гг. - пос. Углегорск).

История проекта

6 ноября 2007 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании космодрома Восточный. Ранее, с 1962 г. в районе строительства Восточного дислоцировалась 27-я Краснознаменная Дальневосточная дивизия Ракетных войск стратегического назначения (была расформирована), а в 1997-2006 гг. действовал 2-й Государственный испытательный космодром Минобороны РФ (космодром Свободный).

Восточный станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить полноценный доступ России в космическое пространство, в т. ч. по пилотируемым программам. В настоящее время пилотируемые запуски могут осуществляться только с арендуемого у Казахстана космодрома Байконур. Новая стартовая площадка даст возможность проводить запуски в ближний и дальний космос пилотируемых и грузовых кораблей, спутников различного назначения, автоматических межпланетных станций.

Строительство

Первый камень на месте основания космодрома был заложен 28 августа 2010 г. при участии премьер-министра России Владимира Путина (ныне - президент РФ). Подготовительные строительные работы начались в сентябре 2011 г. Полномасштабные, по созданию инфраструктуры и технологических объектов, стартовали в начале 2012 г.

Государственный заказчик строительства космодрома - госкорпорация "Роскосмос" (бывшее Федеральное космическое агентство). В 2009-2016 гг. исполнителем подрядных работ было Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой России; упразднено указом президента РФ от 29 декабря 2016 г.), функции генерального подрядчика исполняло его подразделение ГУСС "Дальспецстрой" (Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа).

25 марта 2016 г. вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил на своей странице в Facebook, что "со Спецстроя России снят статус единственного исполнителя работ на космодроме Восточный. Определение генподрядчика на всех работах второго этапа стройки (создание стартового комплекса для ракет семейства "Ангара") будет осуществлено исключительно на основе конкурса".

В январе 2017 г. госкорпорация "Роскосмос" возложила функции генподрядчика по строительству ряда объектов Восточного на Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, Москва; находится в ведении "Роскосмоса").

Первая очередь строительства

В рамках первой очереди строительства к 2016 г. возведен стартовый и технический комплексы для запуска ракет среднего класса типа "Союз-2" ("Союз-2.1а", "Союз-2.1б") с автоматическими космическими аппаратами. Ракеты "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б" для запусков с Восточного будут переведены с кислородно-керосинового топлива на нафтил (в его основе лежит пара "кислород-керосин" с добавлением полимерных присадок), все работы по переводу стартового комплекса космодрома на заправку ракет новым типом топлива должны быть завершены к июлю 2019 г.

YouTube/Минобороны России

Сооружена мобильная башня обслуживания высотой 52 м, в помощью которой можно устанавливать полезную нагрузку на ракету-носитель, находящуюся в вертикальном положении на стартовом комплексе. Такого оборудования нет на космодромах Плесецк и Байконур. Подобная башня обслуживания, в частности, применяется на европейском космодроме Куру во Французской Гвиане, откуда проводятся запуски российских ракет "Союз-СТ". Введен в эксплуатацию командно-измерительный пункт (обеспечивает прием измерительной информации от ракет-носителей, разгонных блоков и космических аппаратов).

Завершено строительство 115 км автомобильных и почти 115 км железных дорог (к концу 2015 г.), которые связали объекты Восточного и сам космодром со строящимся гор. Циолковским. Возведены и реконструированы три моста. Создана система энергоснабжения космодрома, полностью обеспечивающая электроэнергией стартовый и технический комплексы, а также его административный центр.

Вторая и третья очереди строительства

В рамках второй очереди будет построен второй стартовый стол космодрома - космический ракетный комплекс (КРК) для ракет семейства "Ангара". С него будут проводиться запуски как беспилотных космических аппаратов, так и в рамках пилотируемой программы.

В 2017 г. госкорпорация выберет подрядчика строительных работ. Завершить строительство КРК "Ангара" планируется к 2021 г.

До 2030 г., в рамках третьей очереди строительства, предполагается создать наземную инфраструктуру для запусков ракеты сверхтяжелого класса грузоподъемностью более 70 т и обеспечения программ по межпланетным исследованиям (Луны, Марса и др. космических тел).

Город Циолковский

Одновременно со строительством Восточного начал возводиться новый город - административный центр космодрома. Его строительство началось в пределах закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Углегорск (около 6 тыс. жителей). В новом городе появятся научные предприятия и конструкторские бюро, производства по сборке космической техники.

В апреле 2013 г. президент России Владимир Путин предложил назвать будущий город в честь основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского. 30 декабря 2015 г. глава государства подписал федеральный закон о присвоении ему названия "Циолковский". 9 июля 2016 г. вышло распоряжение правительства РФ о переименовании ЗАТО Углегорск в ЗАТО Циолковский.

Строительство объектов жилищного фонда административного центра Восточного планируется завершить к 2018 г. Всего будет построено 42 дома для 12 тыс. сотрудников космодрома, а также 30 объектов социально-культурного и бытового назначения, включая среднюю школу на 825 учащихся с бассейном и детский сад на 230 мест.

По прогнозам, к 2018 г. рост общей численности населения Циолковского может составить более 25 тыс. человек.

Строители

В "пиковые периоды" 2015 г. на строительстве космодрома было задействовано более 10 тыс. человек с учетом межвахтового метода (14 вахтовых городков были развернуты в непосредственной близости от объектов строительства).

Также к работам привлекается молодежь. Первый студенческий отряд в составе 70 человек из Амурской области работал на Восточном в 2012 г., на следующий год на строительстве космодрома трудились уже около 200 человек из пяти российских регионов. В 2014 г. Восточный был объявлен Всероссийской студенческой стройкой.

В летний период 2016 г. на строительных площадках космодрома трудились почти 500 бойцов из 32 студенческих отрядов, представляющих 24 субъекта РФ.

30 августа 2016 г. в Циолковском был открыт памятник строителям космодрома Восточный (скульптор - Владимир Суворовцев).

Финансирование

16 декабря 2011 г. глава Спецстроя России Григорий Нагинский сообщал, что возведение космодрома оценивается примерно в 300 млрд руб.

Первоначально финансирование работ велось в рамках Федеральной космической программы (ФКП) на 2006-2015 гг. и федеральной целевой программой "Развитие российских космодромов на 2006-2015 гг.".

На первый этап строительства (по 2015 г. включительно) из федерального бюджета было фактически выделено 188 млрд руб. (со слов премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 21 августа 2015 г.).

13 мая 2016 г. вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что на строительство "пускового минимума" космодрома было потрачено 84 млрд руб.

Дальнейшее финансирование предусмотрено ФКП на 2016-2025 гг. (утверждена 23 марта 2016 г.), а также проектом программы "Развитие космодромов на период 2016-2025 гг. в обеспечение космической деятельности Российской Федерации" (находится на согласовании).

На строительство второй очереди Восточного, как заявил 24 октября 2016 г. первый заместитель гендиректора госкорпорации "Роскомос" Александр Иванов, планируется выделить 238 млрд руб. Ранее, 12 июля 2016 г. глава "Роскосмоса" Игорь Комаров называл сумму более 350 млрд руб.

Проблемы при строительстве

В 2012 г. появились первые сведения о задержках выплаты зарплат рабочим организаций-подрядчиков строительства космодрома, а также о возможном срыве сроков строительства.

В 2014-2015 гг. против бывшего главы Дальспецстроя Юрия Хризмана и руководства ряда компаний-подрядчиков строительства были возбуждены уголовные дела в связи с невыплатой зарплат и невыполнения обязательств.

В 2015 г. прокурорами возбуждено 35 уголовных дел, общий ущерб от нарушений при строительстве космодрома оценивался правоохранительными органами в 5,4 млрд руб.; в 2016 г. - 17 уголовных дел, нарушения на сумму 2,5 млрд руб.

На март 2017 г. задолженность по зарплате строителям космодрома составляет около 175 млн руб.

Первый запуск

Первоначально первый запуск с Восточного намечался на декабрь 2015 г., но из-за отставания по срокам строительства космодрома он был перенесен решением президента РФ Владимира Путина.

Затем была утверждена дата - 27 апреля 2016 г. Однако за 1,5 мин. до старта автоматика дала отбой пуска ракеты и запуск был отсрочен на сутки.

19 мая 2016 г. комиссия госкорпорации "Роскосмос", расследующая причину переноса запуска на резервную дату (28 апреля), установила, что причиной отбоя пуска стала неисправность кабеля аппаратуры системы управления стартового комплекса (разработчик и изготовитель - НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова, Екатеринбург; кабель произведен и принят отделом технического контроля в декабре 2014 г.). При изготовлении основного комплекта кабелей была допущена конструкторская ошибка (в ходе разработки документации при переводе чертежей с бумажного носителя в электронную форму).

28 апреля 2016 г. первый запуск с космодрома был осуществлен, за ним наблюдал президент РФ Владимир Путин, прибывший на Восточный накануне.

Второй запуск и дальнейшие планы

Ожидается, что второй запуск с Восточного состоится в конце 2017 г. В 2018 г. планируется провести уже не менее пяти космических запусков.

На 2021 г. с космодрома намечен первый запуск тяжелой ракеты "Ангара-А5П" ("П" - пилотируемый вариант) с новым многоразовым космическим кораблем "Федерация" в беспилотном варианте, разработку которого ведет Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (г. Королев Московской обл.).

В 2023 г., как планируется, эта ракета выведет на околоземную орбиту "Федерацию" с космонавтами на борту. После 2025 г. может быть осуществлен первый запуск "Ангары-А5В" повышенной грузоподъемности, которая создается специально под лунную программу России.

Руководство космодрома

Эксплуатация объектов и технологического оборудования космодрома, подготовка технического и стартового комплексов, а также объектов инфраструктуры к запускам ракет-носителей возложена на филиал ЦЭНКИ - Космический центр (КЦ) "Восточный" (образован 6 сентября 2010 г.).

В 2010-2015 гг. КЦ "Восточный" возглавлял Дмитрий Матвейчев. С июля 2015 г. его директором является Игорь Светлов.

В марте 2017 г. ЦЭНКИ запустил сайт космодрома.

Материал подготовлен по данным ТАСС-Досье.