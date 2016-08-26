Россия первая в мире успешно испытала детонационный жидкостный ракетный двигатель

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Детонационный жидкостный ракетный двигатель (ЖРД) на экологически чистом топливе успешно испытали в НПО "Энергомаш" (разработчик и производитель ЖРД), сообщили в Фонде перспективных исследований.

"Специализированная лаборатория "Детонационные ЖРД", созданная в 2014 году на базе АО НПО "Энергомаш", провела первые в мире успешные испытания полноразмерного демонстратора детонационного жидкостного ракетного двигателя на топливной паре кислород-керосин", - говорится в сообщении.

Испытания двух полноразмерных демонстраторов нового двигателя проходили в России в июле-августе этого года, специалистам удалось добиться их работоспособности в течение нескольких пусков.

Детонационный двигатель отличается от обычного жидкостного ракетного двигателя тем, что реактивная струя создается не просто за счет горения топлива, а путем контролируемых взрывов, при этом ударная волна закручивается в камере сгорания двигателя.

Все это обеспечивает меньший расход топлива при большей мощности.