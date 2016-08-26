Космонавт Александр Мисуркин удостоен звания Героя России

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении космонавту-испытателю Александру Мисуркину звания героя Российской Федерации. Как говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации, он награжден "за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции".

Одновременно Мисуркину присвоено почетное звание "Летчик-космонавт Российской Федерации".

Этим же указом орден за заслуги перед Отечеством III степени присужден космонавту-испытателю Центра подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина Михаилу Тюрину "за мужество и высокий профессионализм, проявленные при осуществлении длительного космического полета".

Кроме того, президент наградил первого замминистра культуры Владимира Аристархова орденом Дружбы "за особые заслуги в подготовке и проведении важных гуманитарных внешнеполитических акций, способствующих укреплению мира и дружбы между народами".

"За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу" орденом Александра Невского награжден первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Александр Красов.

Почетных званий "Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ", "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ", "Заслуженный работник Высшей школы РФ", "Заслуженный работник здравоохранения РФ", "Заслуженный врач РФ", "Заслуженный учитель РФ" удостоилась большая группа граждан России.