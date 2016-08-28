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Индия испытала двигатель, позволяющий снизить стоимость ракетных запусков в десять раз

Космос
28 августа, 7:38 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов
В настоящее время вывод в космос одного килограмма полезного груза стоит около $20 тыс.
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© EPA/JAGADEESH NV, архив

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 августа. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индийская организация космических исследований (ISRO) провела испытания гиперзвукового ракетного двигателя, который позволит почти в десять раз удешевить ракетные запуски. Об этом сообщает телеканал NDTV.

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Испытания прошли утром на космодроме в исследовательском центре имени Сатиша Дхавана, расположенном на острове Шрихарикота на востоке страны. "Это большой успех", - сказал журналистам глава ISRO доктор Киран Кумар. Новая двигательная установка проработала около пяти секунд, подтвердив ожидаемые характеристики.

Кумар отметил, что новый гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (SCRAMJET) позволит резко уменьшить вес двигательной установки и всей ракеты, а также сделать ракетные полеты более дешевыми. В настоящее время вывод в космос одного килограмма полезного груза стоит около $20 тыс., новый двигатель позволит снизить эту цену почти в десять раз, отмечает телеканал.

"Индия вошла в престижный клуб государств, имеющих такую технологию", - сказал Кумар. Пока в мире только США и Австралия успешно испытывали подобные двигательные системы, отмечают журналисты.

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