На Гавайях завершился эксперимент длиною в год по имитации условий полета на Марс

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Научный эксперимент длиною в год по имитации условий полета на Марс завершился в воскресенье в американском штате Гавайи. Об этом сообщили представители Гавайского университета, который совместно с NASA организовал данный проект, получивший название HI-SEAS.

Согласно условиям эксперимента, начавшегося 28 августа прошлого года, шесть добровольцев из США, Франции и Германии в течение 366 дней проживали в полной изоляции от внешнего мира в специальном закрытом комплексе в виде купола, построенного на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа, отдаленно напоминающем марсианский пейзаж. В воскресенье в 09:00 по местному времени (22:00 мск) участники проекта вышли из заточения.

"Члены "марсианской команды" вернулись в цивилизацию год спустя после изоляции в куполе на Гавайских островах", - говорится в сообщении, опубликованном на странице HI-SEAS в сети микроблогов Twitter.

The #HISEAS crew has emerged after a year in isolation! pic.twitter.com/7Y0eTUTwBs — HI-SEAS (@HI_SEAS) 28 августа 2016 г.

Как заявляли организаторы эксперимента, он должен помочь подготовить первый полет человека на Марс, который NASA надеется осуществить в 2030-е годы. Эксперты намеревались изучить ряд медицинских и психологических проблем, с которыми может столкнуться экипаж корабля, отправляющийся в долгое путешествие в космос. Теперь все результаты эксперимента будут тщательно изучены специалистами.

В международную команду молодых ученых, отобранных по конкурсу, вошли три мужчины и три женщины. Командиром "экипажа" была американка Кармел Джонсон, занимающаяся проблемами почвоведения и экологии в штате Монтана. Вместе с ней в эксперименте участвовали физик, инженер, биолог, врач и архитектор, мечтающий спроектировать постоянный жилой комплекс на Марсе.

@SPACEdotcom The road to the HI-SEAS habitat is truly Mars-like. No vegetation. pic.twitter.com/ToER1BXAca — callacofield (@callacofield) 28 августа 2016 г.

С 2013 года это уже четвертая группа ученых, обрекших себя на добровольное заточение в автономном комплексе на Гавайях в рамках проекта HI-SEAS. Две первые группы жили там по четыре месяца, третья - в два раза дольше. В NASA уже объявили о наборе желающих для участия в следующих аналогичных экспериментах, которые пройдут в 2017 и 2018 годах. Каждый из них будет длиться восемь месяцев.

LIVE on #Periscope: Inside the #hiseas habitat https://t.co/KMpRMymncE — University of Hawaii (@UHawaiiNews) 28 августа 2016 г.