НПО Лавочкина: Россия может повторить миссию "Фобос-Грунт" за пять лет

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россия может повторить миссию по отправке автоматической станции к спутнику Марса Фобосу за пять лет при должном финансировании, считает исполняющий обязанности гендиректора российского НПО им. Лавочкина (предприятие-разработчик потерянной в 2011 году станции "Фобос-Грунт" - прим. ТАСС) Сергей Лемешевский.

"Лет за пять", - сказал он в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано во вторник, отвечая на вопрос, когда Россия смогла бы повторить этот проект при соответствующем финансировании.

По словам Лемешевского , цикл испытания опытного аппарата идет девять месяцев. "Он (цикл) расписан по конкретным датам, по конкретным этапам. И на этом нельзя экономить. Нельзя, потому что исправить мы потом ничего не сможем", - пояснил и.о.гендиректора.

Отвечая на вопрос, нужно ли России возвращаться к проекту "Фобос-Грунт", он сказал: "Мое личное мнение: однозначно - да".

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"Отрицательный результат - это тоже результат. На ошибках учатся. Вы хотите точные сроки? Не назову", - сказал Лемешевский. "Миссия по доставке грунта с Фобоса пока еще не защищена (на уровне правительства - прим. ТАСС). И мы понимаем: она вполне может попасть под секвестр", - добавил и.о. гендиректора.

Российские ученые уже пытались получить образцы вещества с марсианского спутника - с этой целью осенью 2011 года в космос отправилась автоматическая станция "Фобос-Грунт". Она должна была выйти на орбиту Марса и отправить на Фобос посадочный модуль, а затем вернуться на Землю с пробой грунта. Однако аппарат так и не смог покинуть околоземную орбиту, в начале 2012 года его обломки упали на Землю.