Рогозин откроет памятник строителям космодрома Восточный

УГЛЕГОРСК (АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ), 30 августа. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит во вторник с очередной инспекцией космодром Восточный и примет участие в открытии памятника строителям новой космической гавани России. Кроме того, зампред правительства посетит строительную площадку города Циолковский, где до конца года должны быть введены в эксплуатацию 14 жилых домов и детский сад. Как сообщили ТАСС в секретариате зампреда правительства, ожидается, что также на площадке космодрома пройдет совещание о его дальнейшем строительстве и развитии города Циолковский.

Монумент, посвященный первым строителям Восточного, установлен возле железнодорожного вокзала космодрома. Высота композиции составила около шести метров, заказчиком выступил "Спецстрой России".

Заслуженный художник России, скульптор Владимир Суворовцев, ставший автором проекта, создал масштабную композицию из четырех бронзовых фигур, которые символизируют две эпохи покорения и освоения этих амурских земель. С одной стороны - это казак-первопроходец с ружьем, а с другой - космонавт и два строителя космодрома. Все четыре фигуры вписаны в кольцо из элементов строительных конструкций и уже летящих к цели космических аппаратов. Вся композиция, по задумке автора, должна олицетворять собой дорогу в космос.

Само строительство первой очереди космодрома входит в заключительную фазу. До конца 2016 года должны быть достроены все объекты. К этому же сроку курирующий стройку Рогозин ждет от "Роскосмоса" и полный набор технической документации на строительство второй очереди, начало работ по которой намечено на 2017 год. Рогозин ранее пообещал, что второй этап работ не повторит судьбу первого, когда из-за отсутствия точных строительных документов стройка неоднократно буксовала, уже построенное приходилось переделывать, а многие недостающие бумаги доделывались задним числом.

Строительство первой очереди постоянно тормозилось не только отсутствием технической документации, но из-за проблем, которые у "Спецстроя", подведомственного Минобороны, возникали с субподрядчиками и рабочими. Для анализа ситуации с оттоком инженерно-технического и строительного персонала, а также с периодически возникающими задолженностями по зарплате создана межведомственная рабочая группа при участии Минобороны РФ.