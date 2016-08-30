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"Роскосмос" в ближайшее время начнет подготовку ко второму пуску с Восточного

Космос
30 августа, 4:57 UTC+3 КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ ВОСТОЧНЫЙ 30, августа. /ТАСС
Ранее сообщалось, что госкорпорация планирует провести в 2017 году два запуска с нового космодрома
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© Марина Лысцева/ТАСС

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 30 августа. /ТАСС/. Подготовка к новому пуску с космодрома Восточный начнется в ближайшее время. Об этом глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров сообщил на церемонии открытия памятника строителям к космодрома.

"Мы сейчас уже в ближайшее время начнем подготовку к следующему пуску, который пройдет в следующем году", - сказал Комаров.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" планирует провести в 2017 году два запуска с нового космодрома, в ходе них в космос могут быть отправлены спутники серии "Канопус" и аппарат "Метеор". В госкорпорации рассчитывают, что с 2018 года с Восточного будет проводиться от шести до восьми запусков, в том числе коммерческих.

Космодром Восточный
Космодром строится в Амурской области. Его общая площадь составит около 700 кв. км. Административный центр - г. Циолковский. Указ о создании космодрома президент РФ Владимир Путин подписал 6 ноября 2007 г. Восточный станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космос (в настоящее время пилотируемые запуски проходят с космодрома Байконур в Казахстане). Выбор Амурской области для строительства нового космодрома обусловлен близостью к южным широтам, что облегчает вывод на орбиту космических аппаратов. Восточный также нужен для увеличения инвестиционной привлекательности, развития и укрепления Дальневосточного региона и развития кадрового потенциала для высокотехнологичных областей промышленности.

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