Ученые в США считают, что необычный сигнал, полученный астрофизиками в РФ, исходил с Земли

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Специалисты калифорнийского Института поиска внеземных цивилизаций (SETI) склоняются к мнению, что необычный сигнал, который был зафиксирован в мае 2015 года радиотелескопом РАТАН-600 Зеленчукской обсерватории (Карачаево-Черкесия), имеет земное происхождение. Об этом рассказал во вторник в интервью ТАСС директор данной американской организации, базирующейся в городе Маунтин-Вью, Сет Шостак.

Сигнал, по расчетам ученых, пришел из звездной системы HD 164595, и был необыкновенно мощным, некоторые СМИ поспешили заявить, что речь идет о послании от иной цивилизации. "Я узнал об этой ситуации только пару дней назад, - сказал американский исследователь. - В субботу вечером я получил письмо по электронной почте от итальянского астронома, который интересуется поиском внеземной жизни. Он рассказал мне о произошедшем".

Повторных сигналов не было

"Насколько я знаю, россияне с помощью радиотелескопа РАТАН-600 обнаружили сигнал, - отметил Шостак. - Однако зафиксировали они его лишь однажды. Потом они нацелились в тот же район в небе и пытались сделать это снова, думаю, в общей сложности 39 раз, но, как я понимаю, это у них не получилось".

"В течение последних двух ночей мы также следили за этим же районом в небе, за той же системой, - констатировал исследователь. - Мы работали на тех же частотах, что и россияне, пытаясь также зафиксировать сигнал, но так и не смогли. То же самое пыталась сделать и группа ученых в штате Западная Вирджиния, но и у них не получилось".

"Что из этого следует? Здесь две возможности: первая - что это и правда была передача от внеземной цивилизации с планеты, вращающейся вокруг этой звезды, и передача могла быть ограниченной по времени, они ее уже отключили или перенаправили, - сказал Шостак. - Однако другая возможность состоит в том, что это была лишь помеха, например, на радиотелескоп мог повлиять проследовавший недалеко от него самолет с радаром, это мог быть спутник связи, существует много источников сигналов, которые не связаны с внеземными цивилизациями".

"Я не знаю, что это было, - подчеркнул директор центра. - Но я бы предположил, что речь идет о помехах. Полагаю, что российские астрономы придерживаются такого же мнения, поскольку они не поднимали особого шума по этому поводу. Они не обзванивали ученых в других обсерваториях, чтобы рассказать об этом".

Как шум на чердаке

"Мы, конечно, продолжим следить за этим районом, наверное, и россияне тоже, - сообщил Шостак. - Но вообще-то, это примерно, как если вы услышали шум на чердаке у себя дома. Если вы слышали его однократно, то не будете особо беспокоиться, но станете следить, не повторится ли он".

"В каком-то смысле сигнал был уникальным, - отметил исследователь. - Он, как казалось, был получен со стороны звезды, которая находится в 95 световых годах, это не так уж далеко. В данной системе, как известно, есть, как минимум, одна планета, их может быть и больше".

"Это делало ситуацию интересной, - сказал ученый. - Кроме того, сигнал зафиксировала группа российских астрономов. Меня спрашивали, заслуживают ли они доверия, и, по моему опыту, они надежные. Кстати, многие наиболее важные идеи в том, что касается поиска внеземного разума, пришли из России".

"Мы часто фиксируем разные сигналы, но, как правило, очень быстро устанавливаем, что они не исходят от внеземных цивилизаций", - добавил Шостак.

Мнение российских ученых

Российские ученые ранее также заявляли, что считают сигнал помехой земного происхождения, а не сигналом от внеземной цивилизации.

"В прошлом и нынешнем году на телескопе ведутся работы по поиску солнцеобразных звезд. Научных результатов в рамках этого исследования пока нет. Некоторое время назад - весной нынешнего года - был получен необычный сигнал, но его обработка показала, что, скорее всего, он является помехой земного происхождения", - сказала научный сотрудник Специальной астрофизической обсерватории РАН Юлия Сотникова, курирующая исследовательские работы на телескопе.

Российский радиотелескоп РАТАН-600 является самым крупным в мире с диаметром кольца в 600 метров. Одна из главных задач телескопа - изучение Солнца, однако на нем параллельно выполняется много научных программ. Проект, в рамках которого был обнаружен необычный сигнал, осуществляется Специальной астрофизической обсерваторией совместно с МГУ.